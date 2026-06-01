Turcia propune Japoniei un parteneriat pentru producția de drone

Turcia vrea să colaboreze cu Japonia pentru dezvoltarea și producția de drone. Țara a declarat că tehnologia sa militară poate fi baza unor proiecte comune în domeniul securității și apărării.
Nițu Maria
01 iun. 2026, 04:13
Turcia este pregătită să își extindă colaborarea cu Japonia în industria de apărare, în special în dezvoltarea și producția de drone (vehicule aeriene fără pilot – UAV), relatează Ukrinform.

Potrivit publicației, ministrul turc de externe Hakan Fidan a făcut aceste declarații într-un interviu pentru Nikkei Asia, relatat de TRT Haber.

„Credem că există un potențial puternic de cooperare între Turcia și Japonia, care va aduce beneficii ambelor părți”, a declarat diplomatul turc.

El a precizat că tehnologia turcă în domeniul dronelor s-a dovedit eficientă în diverse condiții operaționale și ar putea fi baza unor proiecte comune, mai ales în securitatea zonelor de coastă și de frontieră.

„În aviație, în special în sistemele aeriene fără pilot și tehnologiile de interceptare a dronelor, Turcia a dezvoltat capabilități avansate și testate pe teren, care pot forma o bază solidă pentru cooperare”, a spus el.

Dincolo de domeniul apărării, Fidan a făcut precizări și despre progresele în negocierile pentru un acord de securitate socială între cele două țări, dar și posibilități de colaborare în energie, minerit, transformare digitală, tehnologii aeronautice și spațiale, robotică și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai rezistente.

Anterior, Ukrinform a relatat că, în urmă cu două săptămâni, Turcia și Kazahstan au convenit să creeze o societate mixtă pentru producția și întreținerea dronelor turcești ANKA.

