Japonia respinge criticile „ridicole" ale Rusiei privind consolidarea militară

Japonia a respins criticile Rusiei privind consolidarea armatei. Țara a spus că măsurile de apărare sunt necesare din cauza tensiunilor de securitate și a războiului din Ucraina.
Nițu Maria
28 mai 2026, 21:33, Știri externe
Ambasadorul Japoniei la ONU, Kazuyuki Yamazaki, a respins joi criticile venite din partea Rusiei referitor la consolidarea forțelor armate japoneze, pe fondul războiului în Ucraina, scrie Reuters.

Reacția oficialului japonez a venit după ce ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat marți, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind respectarea Cartei ONU și cooperarea multilaterală, că „remilitarizarea” Japoniei și Germaniei este „o amenințare periculoasă la adresa securității globale”.

În replică, reprezentantul Japoniei a spus că țara sa respectă în permanență dreptul internațional și prevederile Cartei ONU, în timp ce Rusia continuă ofensiva militară împotriva Ucrainei.

„Eforturile Japoniei de a-și consolida capacitățile de apărare sunt un răspuns la un mediu de securitate din ce în ce mai sever și nu sunt îndreptate împotriva unei țări specifice. Japonia a menținut în mod constant o politică exclusiv orientată spre apărare în cadrul constituției sale”, a declarat Kazuyuki Yamazaki.

Acesta a avut și un mesaj la adresa Moscovei.

„Este ridicol să critici postura de apărare a Japoniei ca fiind militaristă. Este cu atât mai ridicol (venind de la) un stat care își continuă propria agresiune militară, încălcând în mod clar Carta ONU.”, a precizat el.

În cadrul aceleiași reuniuni, ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum, a catalogat afirmațiile reprezentantului rus drept „acuzații nejustificate”.

„Am fost și continuăm să fim extrem de clari în ceea ce privește scopul nostru, care este de a trăi în pace cu vecinii noștri și de a preveni conflictele în Europa și dincolo de aceasta, precum și în întreaga lume”, a spus oficialul german.

Germania și Japonia au accelerat în ultimii ani măsurile de consolidare militară.

Berlinul a anunțat planuri pentru modernizarea armatei după invazia Rusiei în Ucraina. Japonia a început să renunțe treptat la unele dintre restricțiile pacifiste care i-au definit politica de securitate după Al Doilea Război Mondial.

