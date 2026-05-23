Un stadion construit de fani. Noua arenă va folosi apă de ploaie și gheață pentru răcire

Noua arenă va deveni stadionul echipei Fukushima United FC și va avea o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri. Spre deosebire de marile stadioane moderne din beton și oțel, proiectul propune o construcție „la scară umană”, bazată pe lemn provenit din pădurile Fukushimei și pe implicarea directă a locuitorilor în procesul de asamblare.

Lemn local și muncă în comunitate

Proiectul, prezentat la Bienala de Arhitectură de la Veneția, este gândit ca un simbol al reconstrucției unei regiuni încă marcate de cutremurul, tsunamiul și accidentul nuclear din 2011. „Un simbol al renașterii”, spun arhitecții japonezi. Emblema clubului include o pasăre phoenix, iar stadionul este conceput pentru a reflecta această idee de renaștere și reconstrucție.

Potrivit Daily Galaxy, componentele din lemn vor fi fabricate separat și montate printr-un proces participativ la care vor lua parte suporteri, localnici și grupuri comunitare. Proiectanții compară această abordare cu ritualurile tradiționale japoneze în care comunitățile participau împreună la ridicarea caselor și a altor construcții din lemn.

Japonezii folosesc vântul și umbra

Echipa de arhitectură a renunțat deliberat la conceptul de „mega-structură”, folosit frecvent la stadioanele moderne. În schimb, arena va fi împărțită în patru corpuri mai mici, fiecare cu propria intrare, pentru a reduce costurile și impactul asupra mediului.

Proiectul include și mai multe soluții ecologice pasive adaptate climei din Fukushima. Acoperișul și pereții sunt proiectați astfel încât să reducă necesarul de climatizare, să direcționeze vântul către tribune și să limiteze supraîncălzirea pe timpul verii.

Cum va fi răcită arena din Fukushima

În plus, pentru irigarea terenului și pentru toalete, stadionul va colecta apa de ploaie.

Una dintre cele mai neobișnuite idei este utilizarea gheții produse iarna pentru răcirea tribunelor vara. Sub tribune, este prevăzut un spațiu de stocare, unde gheața formată în sezonul rece va fi păstrată și folosită ulterior pentru răcirea aerului în perioadele caniculare.

Designerii spun că arena urmărește să obțină certificarea Living Building Challenge, unul dintre cele mai stricte standarde internaționale pentru clădiri sustenabile și autonome energetic.