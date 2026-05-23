Mare sărbătoare: este ziua legendarului muzician Bob Dylan

Bob Dylan, unul dintre cei mai apreciați și premiați muzicieni din toate timpurile împlinește duminică 85 de ani.
Sursă foto: AP via Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 mai 2026, 11:14, Life-Inedit
Născut sub numele de Robert Allen Zimmerman în 1941, în Minnesota, Bob Dylan a devenit una dintre cele mai influente figuri ale culturii pop globale, parcurgând o carieră legendară de aproape șapte decenii.

Cu o discografie absolut monumentală, ce cuprinde 40 de albume de studio, Bob Dylan a redefinit granițele muzicii.

Cariera sa muzicală a început în anii 1960. Cu albume acustice fundamentale precum „The Freewheelin Bob Dylan” (1963) și „The Times They Are a-Changin” (1964), artistul s-a impus rapid ca o voce importantă și un simbol al mișcărilor pentru drepturile civile.

„Like a Rolling Stone” străbate generații

În 1965, Dylan și-a reconfigurat cariera când a trecut la rockul electric, lansând albumele „Bringing It All Back Home” și „Highway 61 Revisited”, album ce include și legendarul single „Like a Rolling Stone”.

Albumul „Blood on the Tracks” (1975) este considerat o capodoperă a genului confesional, încărcat de versuri dureroase și profunde despre viață, iar „Time Out of Mind” (1997) și „Rough and Rowdy Ways” (2020) sunt albume care au marcat renașterea sa artistică târzie.

Grammy, Pulitzer, Nobel… poate pentru Bob

De-a lungul întregii sale activități, Dylan a adunat o colecție impresionantă de distincții. Pe lângă cele 10 premii Grammy, la care se adaugă un premiu pentru întreaga carieră, un premiu Oscar și un premiu special Pulitzer, recunoașterea sa supremă a venit în anul 2016, când i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură, „Pentru crearea unei noi expresii poetice în cadrul marii tradiții a cântecului american”.

Bob Dylan a concertat în România în 2010 și 2014

Bob Dylan a concertat în România de două ori. Prima sa întâlnire cu publicul român a avut loc pe 2 iunie 2010, în cadrul unui concert în aer liber la Zone Arena din București, iar a doua oară a revenit pe 25 iunie 2014, oferind un spectacol la Sala Palatului în cadrul turneului legendar „The Never Ending Tour”.

