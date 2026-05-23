Două femei din Polonia, înmormântate împreună în secolul XIII. Legătura dintre ele rămâne un mister

Cele două femei au fost îngropate în urmă cu opt secole, într-o biserică importantă din Polonia. Acum, o nouă analiză ADN, relevă că cele două schelete cele două schelete găsite îmbrățișate aparțineau unor femei, care nu erau înrudite genetic, potrivit Live Science.

Descoperirea este prima înmormântare dublă între persoane de același sex, cunoscută în Polonia medievală. Potrivit cercetătorilor, descoperirea ridică semne de întrebare cu privire la relația dintre cele două femei, înmormântate împreună, acum 800 de ani.

„Descoperirea unui mormânt atipic într-un cadru atât de unic a ridicat, în mod firesc, întrebări cu privire la natura relației dintre persoanele îngropate împreună într-un singur mormânt”, a precizat pentru Live Science, Agata Cieślik, antropolog biolog la Institutul „Ludwik Hirszfeld” de Imunologie și Terapie Experimentală din Polonia.

Schelele datează din secolul al XIII-lea

Scheletele au fost descoperite în cadrul unor săpături arheologice, în perioada 2022 – 2025, la Catedrala Înălțării Sfintei Cruci din Opole, Polonia. Schelete celor două femei datează din secolul al XIII-lea.

Una dintre ele fusese îngropată conform riturilor creștine pentru acea perioadă: întinsă pe spate, cu brațele așezate de-a lungul corpului. Cealaltă femeie a fost așezată pe o parte, cu un braț sub capul primei persoane, ca și cum ar fi îmbrățișat-o. Din poziția în care au fost găsite, cercetătorii consideră că ele au fost îngropate simultan.

De obicei, mormintele duble ale adulților sunt interpretate ca aparținând unor cupluri căsătorite. Cu toate acestea, presupunerile bazate pe poziția corpului și estimarea sexului pot fi înșelătoare. Într-un studiu recent, publicat în luna septembrie în „Journal of Archaeological Science: Reports”, cercetătoarea Cieślik și colegii săi au analizat ADN-ul celor două schelete pentru a înțelege mai bine relația dintre ele.

Cercetătorii au extras ADN-ul celor două femei din oase. Ei au secvențiat aceste fragmente și au folosit „instrumente computationale pentru a reconstitui părți din codul genetic”, după cum a explicat co-autoarea studiului, Joanna Romeyer-Dherbey. Ea a comparat acest proces cu „încercarea de a reconstitui o carte după ce a fost sfâșiată bucăți mici”.

Motivul rămâne necunoscut

Astfel, cercetătorii au făcut deosebita descoperire legată de cele două femei. Totuși, motivul pentru care ele au fost îngropate împreună nu este cunoscut. Unele înmormântări atipice din perioada medievală aveau scopul ritualic de a împiedica morții să revină și să provoace rău. Persoanele care erau temute, erau de obicei, îngropate izolate, pe pământ nesfințit. Adesea, erau decapitate și împovărate cu pietre.

Totuși, cele două femei au fost găsite lângă zidurile catedralei, într-o locație rezervată regilor sau persoanelor influente în societate, importante pentru comunitățile locale din acel secol. În plus, lipsa ritualurilor de protecție sugerează că nu erau marginalizate de societate.

Cu toate acestea, sursele judiciare și religioase de la acea vreme condamnau aspru relațiile între persoane de același sex, pedepsindu-le adesea cu execuția. Dacă aceste femei ar fi fost suspectate că erau iubite, nu li s-ar fi acordat un mormânt atât de proeminent, au afirmat cercetătorii în studiu.

Deși legătura dintre cele două femei rămâne un mister și în trecut au existat relații de diverse forme.

„Este posibil ca oamenii să fi fost legați prin religie, gospodării comune, aspecte economice sau muncă, ceea ce cercetătorii numesc «rudenie fictivă». Aceste legături recunoscute social funcționau în moduri similare cu legăturile de familie și s-ar putea să se fi reflectat în practicile funerare”, a precizat cercetăroarea Agata Cieślik.