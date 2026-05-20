Femeile singure din generația Z devin proprietare de locuințe mai repede decât bărbații din aceeași generație

Acestea au reprezentat 35% din totalul cumpărătorilor de locuințe din generația lor, în timp ce bărbații singuri din Generația Z au reprezentat 18%, potrivit datelor unui sondaj realizat de Asociația Națională a Agenților Imobiliari (NAR) din Los Angeles.

Potrivit AP, NAR a realizat un sondaj în rândul persoanelor care au achiziționat o locuință în perioada iulie 2024 – iunie 2025.

Sondajul a inclus cumpărători de locuințe din mai multe generații, de la Generația Z, cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, până la Generația Tăcută, cu vârste între 80 și 100 de ani.

Nicio altă generație nu a înregistrat o pondere mai mare de femei singure care au cumpărat o locuință decât Generația Z.

În ansamblu, membrii Generației Z, pe care sondajul îi definește ca fiind cei născuți între 1999 și 2011, au reprezentat doar 4% din totalul cumpărătorilor de locuințe în perioada sondajului.

La momentul sondajului, ponderea locuințelor din SUA cumpărate de cumpărători aflați la prima achiziție, de toate vârstele, a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat din 1981.

Datele sondajului NAR sunt cel mai recent semn că, în general, femeile singure devin proprietare de case într-un ritm mai rapid decât bărbații singuri.

Cumpărătorii de case din Generația Z sunt mult mai susceptibili decât cumpărătorii de case din toate celelalte generații să fie necăsătoriți.

Dar femeile singure din toate generațiile au reprezentat un sfert din totalul cumpărătorilor de case în perioada iulie 2024-iunie 2025, potrivit NAR.

Bărbații singuri, între timp, au reprezentat 11% din totalul achizițiilor de case.

Ce spun experții

Experții spun că nu există un răspuns universal valabil la întrebarea de ce, de-a lungul generațiilor, femeile singure sunt mai numeroase decât bărbații singuri în rândul proprietarilor de locuințe.

Femeile depășesc acum bărbații în ceea ce privește frecventarea facultății, ceea ce poate duce la venituri mai mari, a spus Jessica Lautz, economist-șef adjunct al NAR.

Ele tind să aibă o dorință puternică de a deține o locuință ca mijloc de a-și asigura independența, lucru pe care, din punct de vedere istoric, nu l-au putut face ușor singure.

Tinerii din Generația Z care aspiră să devină proprietari de locuințe se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește achiziționarea unei case: de obicei, aceștia sunt la începutul carierei, având în față anii cu cele mai mari venituri.

Este puțin probabil ca aceștia să fie căsătoriți și s-ar putea să aibă de achitat împrumuturi studențești.