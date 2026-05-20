Destinația-vedetă a verii 2026: țara cu cele mai multe plaje Blue Flag

Blue Flag este o certificare acordată plajelor, porturilor de agrement și ambarcațiunilor turistice care respectă standarde privind calitatea apei, siguranța, protecția mediului și accesibilitatea.

Evaluarea include criterii legate de curățenia plajelor, gestionarea deșeurilor, existența facilităților pentru turiști, accesul pentru persoanele cu dizabilități, măsurile de siguranță și calitatea apei pentru îmbăiere. Distincția este considerată unul dintre cele mai importante standarde internaționale pentru turismul de coastă.

Programul Blue Flag a fost lansat în Franța, în 1985, iar doi ani mai târziu a devenit o inițiativă internațională, odată cu implicarea Foundation for Environmental Education. De atunci, certificarea a fost extinsă în zeci de state din Europa și din alte regiuni ale lumii. Steagul albastru este acordat anual, iar fiecare locație trebuie să treacă periodic prin controale și evaluări independente pentru a-și păstra statutul.

În 2026, peste 4.000 de zone de coastă au primit această distincție la nivel global, relatează The Independent.

Spania și-a păstrat prima poziție, cu un număr record de 794 de plaje, porturi turistice și ambarcațiuni certificate Blue Flag. Țara deține aproximativ 15% dintre plajele Blue Flag din lume.

Printre plajele spaniole care au păstrat certificarea fără întrerupere din 1987 se numără Sant Joan, din Alicante, și La Fossa, din Calpe.

Președintele filialei spaniole a FEE, José Palacios Aguilar, a declarat că rezultatele sunt cele mai bune obținute vreodată de Spania în cadrul programului.

Pe locul al doilea se află Grecia, cu 624 de plaje și zone de coastă certificate Blue Flag. În Creta au fost acordate 154 de distincții.

Italia ocupă poziția a treia, cu 525 de locații certificate în 2026. Franța are 485 de locații premiate, iar Portugalia 438.

România a primit certificarea Blue Flag pentru 5 plaje, iar Bulgaria a primit distincția Blue Flag pentru 32 de locații