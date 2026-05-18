Prima pagină » Știri externe » Insulă privată Grecia, scoasă la licitație la un preț de „chilipir”. Care sunt motivele?

Insulă privată Grecia, scoasă la licitație la un preț de „chilipir”. Care sunt motivele?

Insula Makri, care face parte din arhipelagul Echinades din Marea Ionică, va fi scoasă la licitație în luna noiembrie, cu un preț de pornire de 247.000 de euro.
Insulă privată Grecia, scoasă la licitație la un preț de „chilipir”. Care sunt motivele?
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
18 mai 2026, 16:39, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Insula îi aparține unui grec din Chios. Este nelocuită și, potrivit inspecțiilor realizate conține rămășițe abandonate în ruine ale unor clădiri, printre care se numărau odinioară o capelă, o cisternă de apă și o căsuță. De patru ani, proprietarul insulei încearcă să o liciteze, potrivit ziarului grec THEMA. 

Insula are o suprafață cuprinsă între 956 și 1.300 de hectare. Insula urma să fie licitată pentru prima dată în iulie 2022, cu un preț de pornire de 3,8 milioane de euro. Potrivit unui raport de evaluare întocmit în 2021, suprafața insulei după restricțiile de zonare costieră era de 881, 3 hectare iar în evaluare se preciza că insula „nu include zone care prezintă obstacole de exploatare de orice fel”. Totuși, licitația a fost suspendată.

Insula, clasificată ca pădure privată

La o altă licitație, care urma să aibă loc în septembrie 2022, prețul de pornire pentru insulă a scăzut, la 296.000 de euro. Asta pentru că, cea de-a doua evaluare a evidențiat limitări pentru orice proiect de dezvoltare. Insula a fost clasificată ca pădure privată și face parte dintr-un sit de protecție specială.

Practic sunt permise doar activitățile agricole, pășunatul și infrastructura ușoară minimă, grupul țintă de investitori fiind mai limitat.

„Chilipir” cu datorii

Așadar, după încercările eșuate, insula Makri va fi din nou scoasă la licitație în 13 November 2026, la un preț de pornire de 247.000 de euro.

Cu toate acestea, insula vine la pachet cu datorii. Proprietatea este grevată de mai multe ipoteci, creanțe fiscale și restricții legale care datează de zeci de ani, inclusiv creanțe ale statului elen care depășesc 20 de milioane de euro.

Conform documentului de licitație, creditorii sunt trei persoane fizice din Chios, care dețin o hotărâre executorie din anul 2015. Suma supusă sechestrului este de 60.000 de euro, reprezentând o parte dintr-o datorie mai mare.

În timp ce piața insulelor private atrage la nivel mondial persoane cu o avere extrem de mare, în căutare de exclusivitate și natură, în Grecia astfel de proiecte se dovedesc adesea extrem de complexe și pline de complicații juridice. Astfel, este nesigur dacă insula va reuși sau nu să fie vândută, deși are un preț de „chilipir”.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avertismentul lui Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, pentru viitorul Guvern: „Trebuie să existe luciditate și responsabilitate, trezire măcar în acest ceas târziu”
Libertatea
Rareș Cojoc rupe tăcerea după divorțul de Andreea Popescu. De ce s-au despărțit: „Nu s-a terminat din cauza mea”
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia