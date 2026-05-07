Prima pagină » Life-Inedit » Un turist german a câștigat un proces în care a reclamat că nu a putut rezerva șezlong pe o plajă din Grecia

Un turist german a câștigat un proces în care a reclamat că nu a putut rezerva șezlong pe o plajă din Grecia

Un turist german a câștigat o despăgubire de peste 900 de euro după ce nu a reușit să își rezerve un șezlong pe o plajă din Grecia pentru că alți turiști le ocupaseră cu prosoape.
Sursa foto: Freepik.com
Laurentiu Marinov
07 mai 2026, 04:10, Știri externe

Bărbatul, care nu a fost identificat, se afla în vacanță în Grecia cu familia sa în 2024 și a declarat că petrecea 20 de minute pe zi încercând să găsească un șezlong, în ciuda faptului că se trezea la ora 06:00, potrivit BBC.

Apoi și-a dat în judecată turoperatorul pentru că a permis sistemul de rezervări, argumentând că șezlongurile erau rezervate atât de des încât erau inutilizabile.

Judecătorii de la un tribunal districtual din Hanovra au decis în favoarea sa și au declarat că familia de patru persoane are dreptul la o rambursare mai mare pentru pachetul lor de vacanță, deoarece acesta a fost „defect”.

Bărbatul plătise inițial 7.186 de euro pentru a-și duce soția și cei doi copii în vacanța organizată pe insula Kos din Grecia.

În argumentele sale în fața instanței, el a spus că operatorul său turistic nu a aplicat interdicția stațiunii privind rezervarea prosoapelor și nu i-a confruntat pe oaspeții care se angajau în această practică. El a adăugat că, chiar și atunci când familia sa se trezea la ora 6:00, șezlongurile nu erau disponibile, iar copiii săi erau forțați să se întindă pe podea. Deși operatorul turistic plătise inițial o rambursare de 350 de euro, judecătorii din Hanovra au decis că familia are dreptul la o rambursare de 986,70 euro.

„Războaiele șezlongurilor” și în alte zone turistice

Aceștia au spus că, deși agenția de turism nu conducea hotelul și nu putea asigura că fiecare client avea acces la un șezlong în orice moment, operatorul avea obligația de a se asigura că există o structură organizatorică care să garanteze un raport „rezonabil” de șezlonguri la oaspeți.

Mulți turiști s-ar fi confruntat în vacanță cu „războaiele șezlongurilor” sau „cursa zorilor”, care este practica de a rezerva șezlonguri cu prosoape.

Anul trecut, videoclipuri care circulau pe rețelele de socializare sugerau că turiștii din Tenerife dormeau pe șezlonguri pentru a-și asigura un loc lângă piscină.

