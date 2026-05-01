Parlamentar grec: Posibila implicare a Greciei în interceptarea flotilei Sumud este „profund îngrijorătoare”

„Dacă autoritățile grecești ar fi conștiente de sau ar fi facilitat în vreun fel interceptarea Flotilei Global Sumud, aceasta ar constitui o evoluție profund tulburătoare care necesită clarificări și responsabilizare imediate”, a declarat Kostas Arvanitis pentru Anadolu într-o declarație scrisă.

El a spus că guvernul grec „nu poate permite ca acțiunile care afectează navele umanitare civile să aibă loc în zone aflate sub responsabilitatea sa fără o transparență deplină”.

El a adăugat că orice indicație de cooperare sau toleranță ar ridica îngrijorări serioase cu privire la respectarea dreptului internațional, protejarea vieții umane pe mare și credibilitatea instituțională a Greciei.

Arvanitis cere responsabilitate

Arvanitis a spus că incidentul a indicat ceea ce a descris ca un eșec mai amplu atât la nivel național, cât și european.

El a spus că o flotilă de ajutor umanitar care transporta medici, provizii esențiale și mesaje de solidaritate pentru palestinieni nu ar trebui interceptată pe mare.

„Faptul că cetățenii se simt obligați să acționeze în acest fel reflectă inacțiunea persistentă și, uneori, complicitatea politică a guvernelor europene în fața catastrofei umanitare în curs de desfășurare din Gaza”, a declarat Arvanitis.

El a cerut responsabilitate, subliniind că trebuie asigurată siguranța și eliberarea imediată a celor aflați la bord.

Orice intervenție ilegală asupra navelor civile ar trebui investigată

Arvanitis a mai spus că orice intervenție ilegală asupra navelor civile ar trebui investigată pe deplin.

El a îndemnat UE să ia măsuri concrete, inclusiv reevaluarea relațiilor sale cu Israelul, pentru a respecta dreptul internațional și a restabili credibilitatea.

Separat, membrul irlandez al Parlamentului European Barry Andrews a declarat pentru Anadolu că Israelul „comite acte ilegale în apele teritoriale ale UE”.

El a cerut ca activiștii să fie returnați familiilor lor „cât mai curând posibil”.

Flotila de ajutor umanitar Global Sumud a fost atacată joi în apropierea insulei grecești Creta, la aproximativ 600 de mile marine de destinația sa, enclava Gaza devastată de blocadă.

Primele nave ale flotilei, care transportau ajutoare umanitare, au plecat din Barcelona pe 12 aprilie, în timp ce flota principală a părăsit insula italiană Sicilia pe 26 aprilie, cu scopul de a contesta blocada de lungă durată impusă de Israel asupra Gazei.

Israelul a impus o blocadă asupra Fâșiei Gaza din 2007, ceea ce a lăsat cei 2,4 milioane de locuitori ai acesteia confruntați cu o lipsă severă de alimente și provizii esențiale.

Armata israeliană a lansat o ofensivă asupra Gazei în octombrie 2023, ucigând peste 72.000 de oameni, rănind peste 172.000 și provocând distrugeri pe scară largă în întreaga enclavă.