Sute de persoane reținute în timpul protestelor de 1 Mai din Turcia

Peste 500 de manifestanți au fost reținuți, vineri, în timpul protestelor de Ziua Muncii, deoarece au încercat să mărșăluiască în zone declarate interzise, potrivit AP News.

Protestele care marchează Ziua Muncii în Turcia sunt marcate frecvent de incidente cu autoritățile, care au declarat Piața Taksim din centrul Istanbulului o zonă interzisă protestatarilor, din motive de securitate. Peste 30 de persoane au fost ucise în violențele din piață, în timpul protestelor din 1 Mai 1977.

Vineri, grupuri mici de protestatari au continuat să apară în jurul Pieței Taksim , încercând să treacă de blocada poliției, purtând pancarte și scandând pentru redeschiderea pieței, potrivit aceleiași surse.

Polițiștii au folosit tunuri cu apă și spray cu piper

Principalul punct de adunare a fost cartierul Mecidiyekoy din apropiere, unde sute de participanți au fost întâmpinați cu tunuri cu apă și spray cu piper, înainte de a fi reținuți.

Reținerile au loc la o zi după ce Curtea Constituțională din Turcia a decis că le-a fost încălcat dreptul la întrunire pașnică a trei persoane, care au fost deținute timp de 58 de zile în 2024, de 1 Mai, stabilind un precedent pentru protestele de Ziua Muncii.

Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat că publicul fusese informat în prealabil, cu privire la măsurile de siguranță. „Anumite grupuri marginale au ignorat măsurile de siguranță și s-au ciocnit cu ofițerii de poliție, așa cum fac în fiecare an”, adăugând că 575 de persoane fuseseră reținute până vineri, la ora 18:00.