Sorin Grindeanu, mesaj de 1 mai: Este timpul să vorbim de o reducere a taxării pe muncă 

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de Ziua Muncii prin care a anunțat necesitatea unei reforme fiscale „pentru a diminua presiunea pe salariați”. 
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 mai 2026, 13:55, Politic

Sorin Grindeanu a subliniat că 1 Mai reprezintă un moment de solidaritate cu toți cei care muncesc. „Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de liderul social-democrat. 

În plus, Grindeanu a lansat și atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan pentru reforma administrației publice. „Este despre viziune și recunoașterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă. Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea social-democraților, ci doar a unei singure persoane al cărui cinism este vremelnic”, spune președintele PSD. 

În închierea mesajului, Grindeanu a anunțat și o propunere de reformă fiscală. „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați”, conchide social-democratul. 

