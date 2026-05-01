Ilie Bolojan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu, după depunerea moțiunii de cenzură: E greu cu consecvența

Premierul României, Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, de atitudine duplicitară după ce formațiunea lui a depus moțiune de cenzură alături de AUR, deși afirmase anterior că nu va colabora cu partidul lui George Simion.
DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 mai 2026, 14:33, Politic

Ilie Bolojan a evidențiat atitudinea duplicitară a liderului social-democrat, după ce PSD și AUR au depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului. 

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nici o colaborare cu AUR, iar peste o lună constată că au semnat o moțiune de comun acord”, spune premierul

Liderul liberal a adăugat: „E greu cu consecvența și e bine să vedem ceea ce se va întâmpla în perioada următoare”. 

Moțiunea, inițiată de PSD, AUR și membrii grupului PACE – Întâi România, a fost depusă și citită în Parlament, în cursul acestei săptămâni, urmând ca marți să fie votată de plenul reunit. 

Atacul lansat de premierul Ilie Bolojan vine după ce la finalul lunii martie, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Nicio colaborare cu forțele extremiste (AUR), o amenințare la adresa viitorului. PSD rămâne concentrat pe stabilitate, încredere și soluții reale, nu pe austeritate!”, spunea Grindeanu, la vremea aceea. 

