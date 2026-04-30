„Am încredere în colegii mei”. Bolojan răspunde speculațiilor privind trădări la votul moțiunii de cenzură

„Fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Și eu am încredere în colegii din PNL”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a explicat că ruptura dintre Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat s-a produs după ce social-democrații au ales să depună moțiunea de cenzură, gest care, în opinia sa, a distrus încrederea dintre partidele aflate la guvernare.

„Nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD”, a afirmat Bolojan, argumentând că respectarea înțelegerilor politice și a programului de guvernare a fost compromisă.

În discursul său, premierul a admis că partidele politice au contribuit la scăderea încrederii cetățenilor în clasa politică, prin promisiuni neonorate și acorduri încălcate.

„Avem un grad de încredere scăzut în lumea politică, din partea cetățenilor noștri, și acest lucru este justificat”, a spus liderul liberal, adăugând că oamenii se așteaptă ca cei aflați la guvernare să lucreze pentru țară, nu să genereze crize.

Întrebat dacă există riscul ca unii membri ai partidului să negocieze cu PSD în ciuda deciziei oficiale, Bolojan a insistat că toate hotărârile vor fi luate colectiv, după consultări interne programate după votul moțiunii.

„Indiferent ce funcție ai într-un partid, a respecta decizia colectivă a majorității este un act de responsabilitate și de normalitate”, a declarat acesta.

Premierul a recunoscut că pot exista opinii divergente în partid, însă consideră că există o „masă critică puternică” în PNL care înțelege că greșelile politice din trecut nu trebuie repetate.

„Dacă vrem să fim respectați și să rămânem un partid relevant, lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuți nu mai trebuie repetate”, a punctat Bolojan.

Întrebat dacă tensiunile interne ar putea duce la apariția unui nou partid desprins din PNL, liderul liberal a exclus, deocamdată, un astfel de scenariu, deși a admis că politica românească a produs în trecut surprize în momente de criză.

„Nu văd o atare situație, dar în politica românească, de 20 de ani, vedem lucruri care se întâmplă în situații limită”, a afirmat acesta.

În final, Bolojan a transmis că principala miză rămâne stabilitatea guvernării și calitatea actului politic, insistând că problemele unei țări nu sunt cetățenii, ci modul în care este administrată.

„Problema este întotdeauna calitatea guvernării și guvernului”, a concluzionat liderul liberal.