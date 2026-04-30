Oana Gheorghiu atacă PSD: Luptă pentru a păstra controlul politic asupra companiilor de stat

Bilanțul celor șase luni de mandat

„Astăzi se împlinesc șase luni de când am intrat în guvern. Șase luni în care nu mi-am schimbat cu nimic convingerea că România merită mai mult decât a primit în ultimii 36 de ani. Niciodată în viață nu am fugit după vreo funcție și, cu atât mai puțin una, după una publică. Am venit cu o singură credință: că există un moment în care oamenii politici, indiferent de partid, au înțelepciunea să accepte faptul că jocul vechi s-a terminat”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Vicepremierul și-a prezentat bilanțul celor șase luni de mandat și a detaliat ostilitatea cu care demersurile sale au fost întâmpinate. „Am demarat proiectul-pilot pentru diagnosticarea celor 22 de companii și stabilirea soluțiilor optime. Am pus umărul la funcționarea reală a AMEPIP după ce noua conducere a fost selectată. Am început să săpăm. Să cerem documente. Să înțelegem mecanisme.Să vedem cum se manipulează selecțiile în consiliile de administrație, cum se ascund pierderile, cum funcționează un sistem construit ca să protejeze incompetența și să recompenseze loialitatea politică”, spune Gheorghiu, subliniind că aceste demersuri au fost întâmpinate de blocaje, ostilitate, întâlniri evitate și minciuni.

Critici la adresa PSD

Gheorghiu a criticat reacția PSD în ceea ce privește limitarea unor pachete minoritare din companiile de stat, evidențiind că demersul a fost discutat cu vicepremierul social-democrat, Marian Neacșu, iar după trimiterea unei propuneri oficiale, formațiunea nu a răspuns.

Vicepremierul a evidențiat diferența dintre performanțele financiare ale companiilor listate și cele nelistate: „Companiile de stat nelistate au generat pierderi cumulate de 14 miliarde lei. Companiile de stat listate au generat 8 miliarde de lei aduse la buget într-un singur an”.

Acuzații de ipocrizie

Oana Gheorghiu a lansat atacuri dure și la retorica Partidului Social Democrat, dar și ipocrizia formațiuni în privința acestui subiect. „Sub sloganul „nu ne vindem țara” vor de fapt un singur lucru: să îi țină în beznă pe cei care nu au acces la minime cunoștințe financiare, nu au acces la date, care nu înțeleg mecanismele piețelor de capital, care aud „bursă” și se gândesc la ceva rău și amenințător. Sunt cei care vă spun că listarea la bursă e vânzare ascunsă a țării, deși ei înșiși au făcut-o de patru ori când erau la putere”, se arată în mesajul vicepremierului.

„Lupta PSD nu e cu Bolojan. Nu e cu mine. Nu e cu ideea de reformă. E lupta pentru a păstra controlul politic asupra companiilor de stat. Pentru a îndestula buzunare, orgolii și sete de putere”, conchide Oana Gheorghiu.