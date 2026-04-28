Ilie Bolojan, în pericol să fie demis. PSD și AUR pregătesc astăzi depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Au fost strânse 251 de semnături

BREAKING George Simion anunță că au fost depuse 251 de semnături

Președintele AUR, George Simion, a declarat marți, într-o conferință de presă, că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a adunat 251 de semnături și a fost depusă.

UPDATE Câte semnături au fost strânse

Până la această oră, PSD și AUR au strâns 248 de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, confirmă sursele MEDIAFAX.

Votul pentru moțiune, așteptat pe 5 mai

Depunerea moțiunii de cenzură este programată astăzi, la ora 14:00, iar ulterior ar urma să aibă loc o ședință a Birourilor permanente reunite, care vor convoca plenul comun al Senatului și Camerei Deputaților pentru miercuri, 29 aprilie, când va fi citită moțiunea.

Votul final este așteptat pe 5 mai, potrivit unor surse politice citate de G4Media.

Până la această oră, PSD și AUR au strâns 243 de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, confirmă sursele MEDIAFAX.

Textul moțiunii de cenzură

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația.

Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!

De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale.

Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută bani din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese.”, se arată în textul moțiunii de cenzură, susținută de partidele PSD, AUR și Grupul PACE – Întâi România.

Sunt aduse atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan și vicepremierului, Oana Gheorghiu.

„Vorbim aici de tranzacții din care statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor. Practic, sunt bani evaporați din patrimoniul public, la dispoziția premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu.

Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influența statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară sub praguri de control esențiale. Este o decizie care slăbește poziția statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic!

Dacă asta nu este subminare a economiei naționale, atunci ce este?

Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime. În contextul economic și geopolitic actual, România ar trebui să își consolideze activele, pe modelul celorlalte state din UE, nu să le dezmembreze și să le înstrăineze exact când acestea produc venit.”, se menționează în moțiune.

Demersul acuză Guvernul Bolojan de subminare a economiei naționale și expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hirdoelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.

Știrea inițială

PSD și AUR intenționează să depună astăzi, după ora 12:00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit unor surse G4Media.

Cele două partide au reușit, de altfel, încă de luni seară să adune semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, mai confirmă sursele. La acest moment sunt 241 de semnături strânse pentru moțiune.

Pentru inițierea demersului este nevoie de o pătrime din numărul total al senatorilor și deputaților, adică 117 semnături.

Cele două partide ar fi strâns chiar mai multe semnături decât pragul minim, pentru a transmite un semnal de forță politică înaintea votului din Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, în timp ce pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 233 de voturi.

Sursele politice susțin că formațiunile au reușit să atragă și sprijin suplimentar de la parlamentari neafiliați sau din alte partide, ceea ce le-a permis să depășească pragul necesar pentru depunere.

Constituția prevede că moțiunea de cenzură este dezbătută la trei zile după ce este prezentată în plenul reunit al Parlamentului.

După depunere, Birourile permanente reunite vor convoca Senatul și Camera Deputaților într-o ședință comună pentru citirea moțiunii. Ulterior, după trei zile, va avea loc dezbaterea și votul final.

Votul se realizează prin bile: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru, în timp ce combinația inversă înseamnă vot împotrivă.

Ce arată Constituția

„Articolul 113”

„(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

(2) Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

(3) Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

(4) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114.”