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George Simion atacă Guvernul, pe fondul exploziei de la Constanța: Nu au fost în stare să protejeze, ci doar să arunce vina spre alții

Președintele AUR, George Simion, a criticat reacția autorităților române după explozia unei drone navale ucrainene în Portul Constanța. Acesta a acuzat Executivul de incompetență și a cerut aducerea AUR la guvernare.
George Simion atacă Guvernul, pe fondul exploziei de la Constanța: Nu au fost în stare să protejeze, ci doar să arunce vina spre alții
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
05 iun. 2026, 17:58, Politic
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Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook după incidentul în care o dronă navală ucraineană a explodat în Portul Constanța. 

„Lăsând gluma la o parte, astăzi chiar nu am mai auzit reproșuri despre cum votul nostru i-ar fi încurcat să doboare drona rătăcită din Ucraina”, se arată în mesajul publicat de George Simion. 

George Simion a subliniat că argumentele legate de lipsa unei legi clare pentru doborârea amenințărilor aeriene sau maritime nu mai pot fi folosite ca scuze, acuzând guvernarea de incompetență, în contextul provocărilor generate de Războiul din Ucraina. 

„Pentru că nu îi încurca nici votul, nici absența unei legi: de peste patru ani este război de agresiune(Rusia contra Ucraina) la hotarele noastre, timp în care nu au fost în stare să protejeze populația României ci doar să arunce vina spre alții”, continuă liderul AUR. 

De asemenea, Simion a criticat modul în care a fost gestionat Programul SAFE, criticând o lipsă de transparență din partea decidenților. 

„Dacă banii pentru Apărare se dau netransparent pentru Digi sau fiare vechi de la Rheinmetall, va fi o chestiune de timp până când asta va costa vieți omenești”, spune deputatul. 

„Soluția: ori ne lasă să guvernăm ori ne întoarcem la votul românilor!”, conchide George Simion. 

Reacția acestuia vine după ce o dronă navală ucraineană a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat. Explozia a determinat evacuarea portului, din fericire, nefiind înregistrate victime. 

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