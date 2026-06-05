Alertă fără precedent în Portul Constanța: o dronă a explodat | Kievul confirmă că era ucraineană | Raed Arafat: Putem să sistăm evacuarea

UPDATE Radu Miruță: Ucraina a anunțat România cu doar 10-15 minute înaintea exploziei Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că autoritățile române au fost informate de partea ucraineană cu puțin timp înainte ca drona identificată în Portul Constanța să explodeze. „Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață, în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești”, a declarat ministrul interimar Miruță. UPDATE DSU: Activitățile de evacuare au fost sistate Reprezentanții DSU, au informat, vineri după-amiază că nu mai există niciun pericol în zona costieră a Mării Negre, informând că activitățile de evacuare au fost sistate. „Ca urmare a analizelor de risc efectuate de autoritățile cu responsabilități în domeniu, S-a constatat ca la acest moment nu mai există nici un pericol în zona costieră a Mării Negre”, informează DSU. „Pentru cei care erau în jurul ei era foarte periculoasă, pentru că dacă nu se evacuau la timp putea să avem și victime, dar s-a acționat foarte bine și din fericire n-avem victime”, a declarat Raed Arafat. UPDATE: Ucraina confirmă că drona de la Constanța este ucraineană Ucraina susține, însă, că drona a fost afectată de bruiajul rusesc.

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj folosite în zona operațională a Mării Negre a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului, și a ajuns în apropierea coastelor României.

UPDATE: Peste 1.100 de persoane evacuate de pe plajele litoralului. Accesul a fost blocat

Autoritățile au evacuat peste 1.100 de persoane de pe mai multe plaje de pe litoralul românesc, după instituirea măsurilor de siguranță în urma incidentului din Portul Constanța.

Cele mai multe evacuări au avut loc în stațiunile Mangalia, Saturn, Venus și Cap Aurora, iar accesul către plaje a fost restricționat de Poliția Locală.

„Până la această oră, situația persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezintă astfel: 300 de persoane de pe plaja Costinesti, 50 de persoane evacuate de pe plaja Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia – cordonul Saturn Venus, Cap Aurora. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Evacuările care au loc sunt preventive”.

UPDATE: Rusia reacționează după explozia din Portul Constanța și aruncă vina pe Ucraina

Ambasada Rusiei a reacționat după explozia dronei maritime din Portul Constanța și a susținut că drona ar aparține Ucrainei.

Diplomații ruși acuză MApN că ar fi prezentat informații incomplete și resping orice legătură a Moscovei cu incidentul. Reacția vine în contextul în care autoritățile române investighează originea dronei care s-a autodetonat în zona portuară.

UPDATE: Noi declarații ale lui Raed Arafat, la Constanța

Șeful DSU, Raed Arafat, a ajuns la Constanța. A declarat că autoritățile tratează în continuare situația din Portul Constanța ca pe o amenințare activă și iau în calcul posibilitatea existenței altor drone în zonă.

Evacuarea preventivă rămâne în vigoare, iar elicoptere SMURD și Black Hawk survolează litoralul pentru misiuni de recunoaștere.

Până în prezent nu au fost identificate alte dispozitive, însă verificările continuă.

UPDATE: Generalul Dorin Toma: „Drona putea exploda oricând după ce a intrat în derivă”

Generalul (r) Dorin Toma, fost comandant NATO, susține că explozia dronei maritime din Portul Constanța nu ar fi trebuit să surprindă autoritățile.

Potrivit acestuia, dronele navale folosite în războiul din Marea Neagră sunt dotate cu sisteme de autodistrugere care se activează atunci când pierd legătura cu operatorul. Toma consideră că, odată identificată în port, drona trebuia tratată ca un pericol iminent și avertizează că este posibil ca în zonă să fi existat și alte drone.

UPDATE: Declarație surprinzătoare despre drona din Portul Constanța: „Putea ajunge la Oil Terminal”

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că drona maritimă care s-a autodetonat în Portul Constanța ar fi ajuns în zonă „din greșeală”.

Acesta afirmă că obiectul putea ajunge inclusiv în apropierea danelor militare sau a terminalelor petroliere și critică lipsa unui sistem eficient de supraveghere a coastelor României. Mihălcioiu a declarat că, după patru ani de război în Ucraina, România ar fi trebuit să dispună de mecanisme capabile să detecteze și să neutralizeze astfel de amenințări.

UPDATE: Noi precizări MApN

Ministerul Apărării Naționale a revenit cu noi precizări. Arată că responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere – supraveghează zona.

O dronă s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime.

Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre, precizează MApN.

UPDATE: Prima reacție a președintelui Nicușor Dan

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța”, a postat Dan pe X.

Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime, arată președintele.

„Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”.

UPDATE: Ce spun localnicii

Imaginile surprinse în timpul evacuării arată angajați și muncitori care părăsesc zona după ordinele primite de la autorități.

„Ni s-a spus să ne îndepărtăm de zonă”, a declarat unul dintre angajații evacuați.

Mai mulți oameni au spus că nu au primit explicații clare privind natura pericolului. „Absolut nimic. Ni s-a spus doar să evacuăm zona”, a afirmat un alt muncitor întrebat dacă autoritățile au oferit detalii despre incident.

Deși informațiile oficiale erau încă limitate în momentul evacuării, mulți dintre cei aflați în apropiere auziseră că este vorba despre o dronă maritimă. „Se pare că este o dronă, dar noi nu am văzut-o”, a spus unul dintre angajați. Alții încercau să înțeleagă ce urmează să facă echipele de intervenție. „Ni s-a spus să evacuăm zona pentru că încep operațiunile. Nu știm exact ce operațiuni. Probabil urmează să fie remorcată în afara portului”, a declarat un martor. UPDATE: Declarația lui Raed Arafat

Nu sunt informații despre victime, însă situația este în dinamică, declară șeful DSU.

Două elicoptere execută o misiune de recunoaștere, deoarece există posibilitatea să existe și alte drone.

Evacuările sunt preventive, arată Raed Arafat.

Legătura cu premierul, cu președintele României este permanentă.

Explozia a avut loc la ora 10.28, în Dana 78 din Portul Constanța.

Dimineață a fost primită o informare potrivit căreia ar fi existat opt drone în zona portului.

Zona a fost limitată, autoritățile competente au izolat zona și când s-a constatat că există risc de explozie, a fost evacuată zona din imediată apropierea a dronei.

Intervin 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, 8 autoscări, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime și 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, la Spitalul Județean de Urgență Constanță a fost activat planul alb.

UPDATE: Mesaj Ro-Alert

Autoritățile au emis Ro-Alert pentru evacuarea zonei. Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a informat că în Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud a fost instituit Nivelul de Securitate 3.

În conformitate cu măsurile dispuse pentru acest nivel de securitate, se suspendă accesul în Portul Constanța, după cum urmează:

Nu se permite intrarea în Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud a niciunei persoane, autovehicul sau mijloc de transport

Este permisă ieșirea din port a persoanelor și autovehiculelor aflate deja în incinta portuară

Toți operatorii economici, agenții economici și utilizatorii portuari au obligația de a respecta întocmai măsurile dispuse de structurile de securitate și autoritățile competente.

UPDATE: Reacția MApN

Drona maritimă care a fost descoperită în această dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

„Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, transmite MApN.