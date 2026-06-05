Prima pagină » Social » Ambasada Rusiei acuză Ucraina după explozia dronei maritime din Portul Constanța

Ambasada Rusiei acuză Ucraina după explozia dronei maritime din Portul Constanța

Ambasada Rusiei în România a reacționat după incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă s-a autodetonat vineri dimineață, și a susținut că vehiculele maritime fără pilot ar aparține Ucrainei.
Ambasada Rusiei acuză Ucraina după explozia dronei maritime din Portul Constanța
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 13:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un comunicat de presă, Ambasada Rusiei acuză Ministerul Apărării Naționale că ar fi transmis „informații intenționat incomplete” despre drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, precum și despre alte obiecte similare aflate în derivă spre apele teritoriale românești.

Reprezentanța diplomatică rusă susține că ar fi vorba despre „vehicule maritime fără pilot ucrainene”, folosite, potrivit Moscovei, pentru atacuri împotriva navelor civile și pentru crearea unor riscuri la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Ambasada respinge orice asociere a acestor drone cu Rusia și afirmă că atribuirea responsabilității către Moscova ar fi „lipsită de orice temei”.

Poziția Ambasadei Rusiei trebuie privită însă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al incidentelor repetate produse în apropierea graniței României, inclusiv în zona Galați.

MApN a anunțat că drona maritimă descoperită vineri, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului ARSVOM, s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără să producă victime. Zona fusese securizată și izolată de SRI, Garda de Coastă și MApN, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Ministerul Apărării a precizat, într-un comunicat ulterior, că drona observată în Dana 78 nu aparține Armatei Române și nu a fost implicată în exercițiile recente desfășurate de MApN în zona Mării Negre. Instituția a mai transmis că situația este „în dinamică” și că forțe ale MApN, inclusiv ambarcațiuni și elicoptere, supraveghează zona.

Incidentula are loc după explozia dronei rusești la Galați

Incidentul de la Constanța are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran-2, de proveniență rusească, s-a prăbușit pe un bloc din municipiul Galați, provocând o explozie și rănirea a două persoane. Potrivit MApN, primele date au indicat că întreaga încărcătură a dronei a explodat la impact, iar ministerul a condamnat atunci „acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse”, pe care le-a descris drept o provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Ulterior, analiza tehnică anunțată de MApN a indicat că resturile găsite la Galați proveneau de la un sistem aerian fără pilot Geran-2, de fabricație rusească, folosit ca dronă de atac de unică folosință. Ministerul a precizat că probele identificate erau similare structural și funcțional cu resturi atribuite Federației Ruse în incidente anterioare produse în România, inclusiv la Galați, Tulcea și Luncavița.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia