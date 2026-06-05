Ambasada Rusiei acuză Ucraina după explozia dronei maritime din Portul Constanța

Într-un comunicat de presă, Ambasada Rusiei acuză Ministerul Apărării Naționale că ar fi transmis „informații intenționat incomplete” despre drona maritimă care a explodat în Portul Constanța, precum și despre alte obiecte similare aflate în derivă spre apele teritoriale românești.

Reprezentanța diplomatică rusă susține că ar fi vorba despre „vehicule maritime fără pilot ucrainene”, folosite, potrivit Moscovei, pentru atacuri împotriva navelor civile și pentru crearea unor riscuri la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Ambasada respinge orice asociere a acestor drone cu Rusia și afirmă că atribuirea responsabilității către Moscova ar fi „lipsită de orice temei”.

Poziția Ambasadei Rusiei trebuie privită însă în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al incidentelor repetate produse în apropierea graniței României, inclusiv în zona Galați.

MApN a anunțat că drona maritimă descoperită vineri, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului ARSVOM, s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără să producă victime. Zona fusese securizată și izolată de SRI, Garda de Coastă și MApN, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Ministerul Apărării a precizat, într-un comunicat ulterior, că drona observată în Dana 78 nu aparține Armatei Române și nu a fost implicată în exercițiile recente desfășurate de MApN în zona Mării Negre. Instituția a mai transmis că situația este „în dinamică” și că forțe ale MApN, inclusiv ambarcațiuni și elicoptere, supraveghează zona.

Incidentula are loc după explozia dronei rusești la Galați

Incidentul de la Constanța are loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran-2, de proveniență rusească, s-a prăbușit pe un bloc din municipiul Galați, provocând o explozie și rănirea a două persoane. Potrivit MApN, primele date au indicat că întreaga încărcătură a dronei a explodat la impact, iar ministerul a condamnat atunci „acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse”, pe care le-a descris drept o provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Ulterior, analiza tehnică anunțată de MApN a indicat că resturile găsite la Galați proveneau de la un sistem aerian fără pilot Geran-2, de fabricație rusească, folosit ca dronă de atac de unică folosință. Ministerul a precizat că probele identificate erau similare structural și funcțional cu resturi atribuite Federației Ruse în incidente anterioare produse în România, inclusiv la Galați, Tulcea și Luncavița.