Nicușor Dan, despre cazul exploziei din Portul Constanța: Răspunsurile Ucrainei vor veni cât de curând

Nicușor Dan a afirmat că, după producerea incidentului din Portul Constanța, autoritățile române și cele ucrainene au luat o serie de măsuri pentru a preveni repetarea unor situații similare.

Președintele a precizat că instituțiile române cu atribuții în domeniul securității au intensificat măsurile de supraveghere în zona Mării Negre și s-a stabilit un canal direct de comunicare București – Kiev.

„În primul rând, acum există un contact direct, care nu era în momentul acela pentru acest tip de incidente. În al doilea rând că partea română, adică și Armata, și partea care ține de Ministerul de Interne, Garda de Coastă, au intensificat operațiunile de patrulare pentru a preveni tipul acesta de evenimente”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai susținut că au avut loc mai multe runde de discuții între autoritățile române și cele ucrainene pentru clarificarea tuturor împrejurărilor, precizând că urmează ca partea ucraineană să trimită răspunsurile în scurt timp.

„În al treilea rând, au fost mai multe runde de discuții la niveluri tehnice între partea română și partea ucraineană pentru a elucida în totalitate ce s-a întâmplat acolo și suntem în faza în care așteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană. În discuția pe care am avut-o azi cu Președintele a fost prezent și consilierul său pentru securitate și am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând”, declară Dan.

La începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere, nefiind înregistrate victime în urma deflagrației. La momentul respecitv Ucraina a confirmat că drona făcea partea din flota lor, precizând totuși că aparatul ar fi fost afectat de mijloacele de război electronic ale Rusiei.