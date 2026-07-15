Nicușor Dan: Ce se întâmplă în Ucraina afectează întreaga regiune

„Securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată”, scrie Nicușor Dan pe X, „iar ceea ce se întâmplă în Ucraina influențează direct stabilitatea întregii regiuni”.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului reafirmă sprijinul României pentru integrarea europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova.

„Toți cei adunați aici astăzi împărtășesc convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată. Ce se întâmplă cu Ucraina afectează direct stabilitatea tuturor”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a arătat că statele din regiune se confruntă cu amenințări comune, precum interferențe hibride îndreptate împotriva democrațiilor, încălcări ale spațiului aerian național, incursiuni cu drone și șocuri economice care afectează rețelele energetice.

Sprijin pentru parcursul european al Ucrainei și Rep. Moldova

Potrivit acestuia, securitatea pe termen lung nu înseamnă doar protejarea frontierelor, ci și consolidarea instituțiilor democratice, respectarea dreptului internațional și menținerea angajamentului față de valorile europene.

Nicușor Dan a precizat că România și-a reafirmat sprijinul deplin pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a îndeplinirii criteriilor de aderare.

„România va rămâne un partener apropiat, credibil și constructiv al Ucrainei, sprijinind apărarea și reconstrucția sa, precum și reformele esențiale pentru integrarea europeană”, a mai transmis președintele.