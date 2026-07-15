Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, discurs la Kiev privind sprijinul României pentru Ucraina: „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”

Nicușor Dan, discurs la Kiev privind sprijinul României pentru Ucraina: „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene și Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina.
Nicușor Dan, discurs la Kiev privind sprijinul României pentru Ucraina: „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
15 iul. 2026, 15:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri, 15 iulie, la Kiev, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene și Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a susținut un discurs prin care a reafirmat sprijinul țării pentru Ucraina.

Prezent la evenimentul de mare importanță, Nicușor Dan a declarat că acest context politic impune responsabilitate și respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

„Trăim vremuri complicate, care impun, mai presus de orice, responsabilitate și claritate morală. Acestea trebuie exercitate nu doar în elaborarea politicilor cotidiene, ci în egală măsură în raport cu principiile fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe reguli: suveranitatea, independența și integritatea teritorială.”, a transmis președintele.

Președintele a făcut câteva mențiuni despre semnificația Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina, spunând că este o „mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani”.

„Astăzi, Ucraina sărbătorește Ziua Statalității, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizațională definitorie, ancorându-și poporul ferm în țesătura juridică, culturală și spirituală a Europei.”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a mai declarat că istoria și suveranitatea unui stat nu pot fi schimbate prin forță.

„Acestea sunt fapte incontestabile. Cu toate acestea, de prea multă vreme asistăm, în regiunea noastră, la o periculoasă instrumentalizare a istoriei. Însă istoria nu poate fi rescrisă prin decrete, așa cum nici suveranitatea nu poate fi anulată prin forță. Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaștem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe.”, a transmis el.

Referitor la poziția României față de Ucraina, președintele a vorbit despre relația dintre cele două state, despre care a spus că se bazează pe prietenie și parteneriat strategic.

„România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil și Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru menținerea unor frontiere stabile și a ordinii globale.”

El a făcut câteva precizări și despre importanța protejării patrimoniului cultural și a comunităților etnice, lingvistice și religioase.

„Același lucru este valabil și pentru patrimoniul cultural. Bogăția unei națiuni nu se măsoară doar prin realizările majorității sau ale unora aleși, ci și prin contribuția numeroaselor comunități etnice, lingvistice și religioase care i-au modelat identitatea de-a lungul istoriei. Aceste comunități nu sunt rămășițe ale trecutului și nici obstacole în calea coeziunii naționale. Ele fac parte integrantă din patrimoniul istoric și cultural al unei țări, care trebuie conservat, respectat și lăsat să înflorească.”

Despre parcursul european al Ucrainei, Nicușor Dan a precizat că „este unul transformator”.

„Drumul către Uniunea Europeană este unul transformator și subliniez importanța acestui termen. Am ales Uniunea Europeană pe deplin conștienți că procesul de aderare ne va schimba. Acest lucru așteaptă toți candidații UE și suntem bucuroși să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs.”

Acesta a reafirmat, la finalul discursului, sprijinul României pentru Ucraina și a spus că „poporul ucrainean își apără istoria cu propriile vieți”.

„Astăzi, poporul ucrainean își apără istoria cu propriile vieți, protejând nu doar patria, ci și valorile libertății, ale dreptului internațional, ale alegerii democratice și ale suveranității naționale. Prin urmare, în numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al țării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană și în siguranță. Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea și viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor națiunilor noastre.”, a transmis președintele.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Cine are de câștigat din declarația controversată a ambasadorului german în Republica Moldova? Ștefan Popescu explică contextul declarației
Gandul
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia să-i aducă profit s-a transformat într-un coșmar!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
Libertatea
Fermierul de 119 ani care ar putea deveni cel mai bătrân om din lume. Merge singur, joacă domino și are o dietă surprinzător de simplă
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da