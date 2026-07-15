Nicușor Dan, discurs la Kiev privind sprijinul României pentru Ucraina: „O Europă sigură este imposibilă fără o Ucraină suverană”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri, 15 iulie, la Kiev, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene și Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a susținut un discurs prin care a reafirmat sprijinul țării pentru Ucraina.

Prezent la evenimentul de mare importanță, Nicușor Dan a declarat că acest context politic impune responsabilitate și respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

„Trăim vremuri complicate, care impun, mai presus de orice, responsabilitate și claritate morală. Acestea trebuie exercitate nu doar în elaborarea politicilor cotidiene, ci în egală măsură în raport cu principiile fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe reguli: suveranitatea, independența și integritatea teritorială.”, a transmis președintele.

Președintele a făcut câteva mențiuni despre semnificația Zilei Statalității Ucrainene și a Zilei Botezului Rusiei Kievene – Ucraina, spunând că este o „mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani”.

„Astăzi, Ucraina sărbătorește Ziua Statalității, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizațională definitorie, ancorându-și poporul ferm în țesătura juridică, culturală și spirituală a Europei.”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a mai declarat că istoria și suveranitatea unui stat nu pot fi schimbate prin forță.

„Acestea sunt fapte incontestabile. Cu toate acestea, de prea multă vreme asistăm, în regiunea noastră, la o periculoasă instrumentalizare a istoriei. Însă istoria nu poate fi rescrisă prin decrete, așa cum nici suveranitatea nu poate fi anulată prin forță. Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaștem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe.”, a transmis el.

Referitor la poziția României față de Ucraina, președintele a vorbit despre relația dintre cele două state, despre care a spus că se bazează pe prietenie și parteneriat strategic.

„România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil și Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru menținerea unor frontiere stabile și a ordinii globale.”

El a făcut câteva precizări și despre importanța protejării patrimoniului cultural și a comunităților etnice, lingvistice și religioase.

„Același lucru este valabil și pentru patrimoniul cultural. Bogăția unei națiuni nu se măsoară doar prin realizările majorității sau ale unora aleși, ci și prin contribuția numeroaselor comunități etnice, lingvistice și religioase care i-au modelat identitatea de-a lungul istoriei. Aceste comunități nu sunt rămășițe ale trecutului și nici obstacole în calea coeziunii naționale. Ele fac parte integrantă din patrimoniul istoric și cultural al unei țări, care trebuie conservat, respectat și lăsat să înflorească.”

Despre parcursul european al Ucrainei, Nicușor Dan a precizat că „este unul transformator”.

„Drumul către Uniunea Europeană este unul transformator și subliniez importanța acestui termen. Am ales Uniunea Europeană pe deplin conștienți că procesul de aderare ne va schimba. Acest lucru așteaptă toți candidații UE și suntem bucuroși să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs.”

Acesta a reafirmat, la finalul discursului, sprijinul României pentru Ucraina și a spus că „poporul ucrainean își apără istoria cu propriile vieți”.

„Astăzi, poporul ucrainean își apără istoria cu propriile vieți, protejând nu doar patria, ci și valorile libertății, ale dreptului internațional, ale alegerii democratice și ale suveranității naționale. Prin urmare, în numele României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, la Kiev, sprijinul ferm al țării noastre pentru frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană și în siguranță. Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea și viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor națiunilor noastre.”, a transmis președintele.