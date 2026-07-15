Von der Leyen, decorată de Zelenski cu primul Ordin al Europei: „Ucraina este Europa. Europa este Ucraina”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri, de la Kiev, un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, afirmând că războiul declanșat de Rusia reprezintă „o luptă existențială” pentru întreaga Europă. Declarațiile au fost făcute în cadrul ceremoniei în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat primul Ordin al Europei, cu ocazia Zilei Statalității Ucrainei.

„Ucraina este Europa. Europa este Ucraina. Acesta este mesajul pe care vreau să vi-l las astăzi, în timp ce accept cu umilință acest Ordin”, a declarat șefa Executivului european.

„Nu luptați doar pentru libertatea voastră”

În discursul susținut în Piața Sfântul Mihail din Kiev, Ursula von der Leyen a subliniat că războiul purtat de Ucraina depășește granițele țării și are implicații pentru întreaga Uniune Europeană.

„Astăzi, lupta Ucrainei nu este doar o luptă pentru propria libertate. Este o luptă existențială pentru libertățile Europei, pentru valorile sale, pentru dreptul ei la autodeterminare și pentru independența sa morală și geografică”, a spus aceasta.

Președinta Comisiei Europene a amintit că aceasta este cea de-a 11-a vizită pe care o efectuează în Ucraina de la începutul invaziei ruse și a evocat mai multe momente care au marcat-o profund, inclusiv vizita la Bucea și distrugerea muzeului dedicat filosofului ucrainean Hrihorii Skovoroda.

Referindu-se la atacul asupra muzeului, oficialul european a afirmat că acesta a reprezentat o încercare de a lovi însăși identitatea națională a Ucrainei. „Nu a fost doar un atac calculat asupra unei clădiri. A fost un atac direct asupra culturii și istoriei Ucrainei. O încercare de a-i distruge sufletul, identitatea și însăși ideea existenței sale”, a declarat Ursula von der Leyen.

Parteneriat UE-Ucraina pentru producția de drone

În cadrul vizitei, Uniunea Europeană și Ucraina au lansat un nou Parteneriat Industrial de Apărare, care include cooperarea în dezvoltarea și producția de drone și tehnologii destinate războiului modern.

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele”, a afirmat președinta Comisiei Europene. Ea a subliniat că experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă este un atu de care întreaga Europă trebuie să beneficieze.

„Ucraina a trecut, din multe puncte de vedere, de la statutul de cumpărător de securitate la cel de furnizor net de securitate pentru Europa”, a spus Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, Europa dispune de capacități industriale și tehnologice importante, în timp ce Ucraina oferă experiența practică dobândită în utilizarea dronelor și a sistemelor anti-drone.

„Acest acord va reuni ingeniozitatea Ucrainei cu forța industrială a Europei. Mesajul nostru este clar: acum este momentul să investim în Ucraina, să investim în Europa și să investim în securitatea și viitorul nostru comun”, a declarat președinta Comisiei Europene.

„Europa este deja aici”

În încheierea discursului, Ursula von der Leyen a afirmat că steagul Uniunii Europene arborat alături de cel ucrainean simbolizează valori comune precum pacea, libertatea, democrația și solidaritatea.

Ea a făcut referire și la termenul ucrainean „Nezlamnist”, pe care l-a descris drept spiritul neînfrânt al poporului ucrainean. „Acesta este spiritul fondator al Europei. Este spiritul pe care ucrainenii îl arată în fiecare zi în lupta lor pentru libertate”, a spus oficialul european.

În final, Ursula von der Leyen a transmis că Ucraina nu trebuie să aștepte ca Europa să vină la Kiev, deoarece face deja parte din proiectul european.

„Nu eu aduc Europa sau steagul Uniunii Europene la Kiev în această Zi a Statalității. Europa este deja aici și va rămâne aici întotdeauna. Acesta este visul nostru comun. Acesta este destinul nostru. Și împreună îl vom transforma în realitate”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Discursul a fost rostit în contextul consolidării cooperării dintre Uniunea Europeană și Ucraina în domeniul apărării și al continuării sprijinului european pentru Kiev în războiul declanșat de Rusia.