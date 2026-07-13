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Comisia Europeană pregătește restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale

Comisia Europeană are în curs de pregătire o propunere legislativă care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, după ce un grup special de experți a recomandat introducerea unor reguli bazate pe vârstă și responsabilizarea platformelor digitale. Anunțul a fost făcut luni de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană pregătește restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale
Luiza Moldovan
13 iul. 2026, 15:38, Social
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Comisia Europeană pregătește, începând cu toamna acestui an, o propunere legislativă care să stabilească noi reguli privind accesul copiilor la rețelele sociale.

Inițiativa are la bază raportul Grupului special pentru siguranța copiilor în mediul online, constituit la începutul acestui an la solicitarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Acces doar supravegheat de adult pentru copiii sub 13 ani

Potrivit recomandărilor experților, copiii sub 13 ani ar trebui să aibă acces la rețelele sociale doar pentru perioade limitate și numai sub supravegherea unui adult.

După această vârstă, restricțiile ar urma să fie relaxate treptat, în funcție de nivelul de protecție oferit de platforme și de gradul de maturitate al utilizatorilor.

„Copiii au nevoie de un mediu online sigur. Platformele trebuie să își asume responsabilitatea pentru proiectarea serviciilor lor astfel încât acestea să nu afecteze sănătatea și dezvoltarea minorilor”, a declarat Ursula von der Leyen, după primirea raportului grupului de experți.

Informații de context

Comisia susține că platformele digitale trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru minori și că protecția copiilor nu poate depinde exclusiv de controlul exercitat de părinți. Propunerea legislativă va fi prezentată în discursul privind Starea Uniunii, programat pentru luna septembrie.

Inițiativa apare în contextul în care mai multe state au început să adopte sau să pregătească restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către minori, iar Comisia Europeană desfășoară investigații asupra unor platforme mari, inclusiv pentru mecanisme considerate dependente, precum derularea infinită a conținutului și redarea automată a clipurilor.

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