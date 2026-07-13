ANSVSA: Nu s-a confirmat niciun caz de antrax la bovine în județul Botoșani

Autoritatea sanitar-veterinară dezminte informațiile, afirmând:

„Nu există antrax în Botoșani: În urma verificărilor clinice și de laborator, NU s-a confirmat niciun caz de antrax la bovine și nicio infecție cutanată la om datorată antraxului pe teritoriul județului Botoșani”, transmite ANSVSA.

Autoritatea transmite că bovinele din exploatația din Botoșani „au fost vaccinate contra antraxului în luna martie a acestui an”.

ANSVSA precizează că autoritățile sanitar-veterinare „monitorizează permanent starea de sănătate a efectivelor de animale, nefiind înregistrată nicio suspiciune de antrax în județul Botoșani”.

De asemenea, autoritatea sanitar-veterinară susține că „imunizarea contra antraxului este inclusă în Programul Strategic al ANSVSA, fiind coordonată, reglementată și sprijinită logistic de către autorități pentru a proteja sectorul zootehnic”.

Potrivit APIA, începând din 2026, manopera vaccinării obligatorii împotriva antraxului (boala cărbunoasă) nu mai este suportată de la bugetul de stat, ci cade în sarcina crescătorilor de animale.

Modificarea Ordinului ANSVSA nr. 35/2016 a generat un val de reacții dure din partea fermierilor, medicilor veterinari și specialiștilor în sănătate publică, care avertizează asupra riscului real de scădere a ratei de vaccinare și a reapariției antraxului în România, informează sursa citată.

Potrivit APIA, manopera vaccinului costă începând de la 6 lei pentru ovine și caprine și în jur de 14 lei pentru bovine.