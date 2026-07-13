Incendiul de vegetație din Spania: Au fost identificate primele victime

Luni, autoritățile spaniole au anunțat că au fost identificate șase din totatul celor 13 persoane care și-au pierdut viața în urma incendiilor din Andaluzia, în sudul țării.

„Au fost finalizate primele șase identificări ale victimelor incendiului de la Los Gallardos”, a anunțat instituția responsabilă de identificarea cadavrelor, menționând că este vorba de „trei bărbați și trei femei, dintre care cinci străini”.

Potrivit agenției EFE, victimele identificate până acum sunt: doi britanici, o femeie din SUA, o femeie din Franța, un belgian și un spaniol.

Alte șase cadavre rămân de identificat, în timp ce o femeie din Marea Britanie în vârstă de 93 de ani a decedat duminică la spital în urma rănilor suferite.

În plus, există și o a șaptea victimă a cărei identitate nu este pe deplin clară, deoarece nu a putut fi „verificată”, și se preconizează că în această după-amiază vor putea fi comunicate încă trei identificări, mai notează EFE.

Incendii de vegetație în Spania

Zilele trecute, în Andaluzia a izbucnit un incendiu de vegetație, care a distrus păduri și zone de tufișuri din zona Los Gallardos. Aproximativ 500 de pompieri, susținuți de Unitatea Militară de Urgență din Spania, s-au luptat pentru a stinge flăcările și a căuta victime. Aproximativ 800 de persoane au fost evacuate, inclusiv aproape 200 în adăposturi temporare.

Flăcările au cuprins șoferi în vehicule sau în timp ce încercau să fugă pe jos.

Spania este cuprinsă de un val de căldură extrem de ridicat, temperaturile extrem de ridicate declanșând avertizări meteo portocalii, al doilea cel mai ridicat nivel, în anumite părți ale Andaluziei în ultimele zile.