La un an de la crimă, mormântul victimei lui Emil Gânj a fost profanat / Sora victimei îl bănuiește chiar pe el

Cazul Emil Gânj revine în atenție după ce, sâmbătă, în jurul orei 17.00, sora victimei acestuia a alertat Poliția cu privire la profanarea mormântului Andei Maria Gyrca.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor Secției 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie.

Sora Andei a reclamat că pe mormântul acesteia a găsit un lanț de cruce fixat pe o bucată de lemn și o sfoară de care era prinsă o pereche de șosete, arată un comunicat al Poliției.

Au fost ridicate camerele de supraveghere și mai multe obiecte ce urmează să fie analizate

La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul secției, specialiști ai Serviciului Criminalistic și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii au identificat și ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au ridicat mai multe obiecte care urmează să fie supuse unor examinări de specialitate.

În paralel, polițiștii au desfășurat activități de căutare și verificare în zona cimitirului și în alte locuri de interes operativ, cu scopul identificării persoanei sau persoanelor implicate.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru profanare de morminte, urmând ca polițiștii să stabilească situația de fapt și să dispună măsurile legale care se impun.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au precizat că vor comunica informații suplimentare în funcție de rezultatele anchetei.

Informații de context

Mormântul profanat este al tinerei ucise vara trecută în județul Mureș, într-un caz cu ecouri publice puternice.

Principalul suspect este Emil Gânj, care a fost căutat o perioadă îndleungată de autorități, după comiterea crimei.

Anda Maria Gyrca avea doar 23 de ani când a fost ucisă de fostul său partener, Emil Gânj, în comunca Miheșu de Câmpie, județul Mureș. Crima a avut loc la 8 iulie.

Gânj era recidivist – el mai fusese condamnat anterior pentru omor.

De altfel, Gânj a încălcat un ordin de protecție când a ajuns în curtea Andei, pe care a lovit-o cu un topor, apoi a incendiat cadavrul și locuința acesteia.

Cazul a readus în discuție presupuse eșecuri instituționale repetate ale Poliției și Parchetului, care ar fi ignorat semnalele anterioare de violență domestică.

Emil Gânj nu a fost prins nici până acum. El este dat în urmărire națională și internațională și trimis în judecată în lipsă pentru myultiple infracțiuni.