Familia victimei lui Emil Gânj, păzită de poliție după ce fratele acestuia ar fi amenințat-o

Poliția Mureș a reacționat public după apariția unor informații privind presupuse amenințări adresate familiei victimei lui Emil Gânj. Bărbatul și-a ucis iubita și i-a dat foc în iulie 2025, în localitatea Miheșu de Câmpie.

Instituția confirmă că s-a sesizat din oficiu și că familia victimei beneficiază de măsuri permanente de pază și protecție.

Pe 27 aprilie 2026, o femeie de 38 de ani, membră a familiei victimei și beneficiară a unor măsuri de protecție, a informat polițiștii că ar fi fost abordată de fratele lui Emil Gânj în apropierea unui magazin din localitate. Bărbatul i-ar fi adresat afirmații legate de declarațiile pe care urma să le ofere în procesul penal.

Femeia a precizat că nu vrea să formuleze plângere prealabilă, întrucât nu i-ar fi fost creată o stare de temere. Poliția nu a rămas pasivă și s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunile de influențarea declarațiilor și amenințare. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș.

Ce nu se confirmă

Poliția infirmă informațiile potrivit cărora fratele suspectului ar fi mers noaptea la locuința femeii cu obiecte contondente sau animale.

Din verificări a reieșit că interacțiunea a avut loc la magazin, nu în zona locuinței, iar bărbatul nu avea obiecte contondente asupra sa. Deplasările sale periodice în zonă sunt legate de activități gospodărești la locuința părintească, iar uneltele găsite asupra sa sunt specifice acestor activități.

Măsuri de protecție

În baza încheierilor penale emise de Tribunalul Mureș, polițiștii IPJ Mureș asigură permanent pază pentru trei imobile în care locuiesc membri ai familiei victimei, precum și măsuri de însoțire și protecție pentru trei persoane. Zona se află sub monitorizare operațională continuă.