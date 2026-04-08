Reuters: FBI a avertizat asupra unei „amenințări persistente” reprezentate de Iran pentru SUA. Care a fost reacția Casei Albe

Un raport FBI din 20 martie avertiza că guvernul iranian „reprezintă o amenințare persistentă” pentru personalul și clădirile militare și guvernamentale americane, instituțiile evreiești și israeliene, precum și pentru disidenții iranieni din SUA, relatează Reuters.

Chiar și cu aceste avertismente emise, FBI și Centrul Național de Combatere a Terorismului nu au identificat amenințări la scară largă.

Documentul, intitulat „Raport privind conștientizarea siguranței publice”, a fost publicat la câteva săptămâni după ce agenția Reuters și alte publicații internaționale au relatat că administrația de la Casa Albă a blocat publicarea unui alt raport cu o descriere similară.

Potrivit Reuters, raportul din 20 martie evidențiază „potențialul de amenințări fizice sporite” la adresa țintelor din SUA din partea guvernului de la Teheran după începerea războiului.

„Extremiștii violenți cu diverse orientări ideologice, inclusiv cei care se opun SUA sau Israelului, pot considera, de asemenea, acest conflict ca o justificare pentru violență”, arată raportul.

De asemenea, documentul mai menționează, printre altele, faptul că serviciile de securitate iraniene ar fi încercat să răpească și să ucidă americani în ultimii ani.

În ultima perioadă, președintele american Donald Trump a minimizat public posibilitatea unor atacuri iraniene pe teritoriul american ca răspuns la alte evaluări ale serviciilor de informații.

Când a fost întrebat în fața Casei Albe, pe 11 martie, dacă este îngrijorat de posibilitatea ca Iranul să comită un atac în SUA, Trump a răspuns: „Nu, nu sunt”.

După ce în ultimele zile a amenințat că „o întreagă civilizație va pieri” dacă Iranul nu îi va îndeplini cererile, Trump a anunțat marți seara o pauză de două săptămâni în atacurile împotriva Iranului.