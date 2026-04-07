Trump anunță o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului. Teheranul confirmă armistițiul. Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. UPDATE Petrolul scade și acțiunile americane cresc

UPDATE Iranul confirmă un armistițiu de două săptămâni ce include deschiderea Strămtorii Ormuz

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Republicii Islamice Iran a declarat că a acceptat un armistițiu de două săptămâni în războiul cu Statele Unite și că este de acord să negocieze cu oficialii americani la Islamabad începând de vineri, potrivit unei declarații oficiale. Consiliul a subliniat totuși că „aceasta nu semnifică încheierea războiului”, potrivit AP.

Ministrul iranian de Externe a declarat că trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi permisă în următoarele două săptămâni sub controlul armatei iraniene.

Abbas Araqchi a mai afirmat că Iranul își va înceta atacurile, dacă atacurile împotriva sa vor înceta.

Trump a anunțat o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului

Trump a afirmat că suspendarea operațiunilor americane ar urma să reprezinte „o încetare a focului de ambele părți” și a susținut că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de un acord mai amplu. El a declarat că SUA au „atins și depășit toate obiectivele militare” și că au primit din partea Iranului o propunere în 10 puncte, pe care administrația americană o consideră o bază de negociere „viabilă”.

În mesajul său, Trump a mai spus că „aproape toate punctele de divergență din trecut” dintre Statele Unite și Iran au fost deja convenite și că această pauză de două săptămâni ar permite finalizarea unui acord privind „pacea pe termen lung cu Iranul” și „pacea în Orientul Mijlociu”.

Surse CNN: Israelul nemulțumit de armistițiul SUA-Iran

Israelul va respecta armistițiul temporar convenit de Statele Unite cu Iranul, însă o face fără entuziasm, pe fondul unor temeri că pauza diplomatică ar putea opri campania militară înainte ca toate obiectivele israeliene să fie atinse.

Acord mediat de Pakistan

Anunțul se înscrie în efortul de mediere al Pakistanului. Reuters a relatat că Islamabadul i-a cerut oficial lui Trump să prelungească cu două săptămâni ultimatumul dat Iranului și a solicitat, în paralel, Teheranului să permită redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz ca gest de bunăvoință. Casa Albă a transmis că Trump fusese informat despre propunerea pakistaneză, iar un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul o analizează pozitiv.

Premierul Pakistanului confirmă că armistițiul dintre Iran și SUA include și Liban

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, unul dintre mediatorii armistițiului dintre SUA și Iran, a anunțat că înțelegerea este valabilă „în toate zonele, inclusiv în Liban și în alte regiuni”.

„Cu cea mai mare umilință, am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte locuri, cu efect imediat”, a declarat Shehbaz Sharif într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X.

Premierul pakistanez a salutat acordul, pe care l-a numit un „gest înțelept”, și a transmis mulțumiri conducerilor celor două state implicate.

El a invitat, de asemenea, delegațiile Iranului și Statelor Unite ale Americii la discuții la Islamabad, programate pentru vineri, 10 aprilie, cu scopul de a negocia un acord final.

„Salut din inimă acest gest înțelept și adresez cele mai profunde mulțumiri conducerilor ambelor țări. Sperăm sincer că aceste discuții vor reuși să aducă o pace sustenabilă și să putem împărtăși vești bune în zilele următoare”, a mai spus Sharif.

Schimbare de ton a lui Trump

Postarea marchează o schimbare de ton după ore de tensiune maximă. Cu puțin timp înainte, Trump avertizase că Iranul trebuie să redeschidă strâmtoarea până la un termen-limită de marți seară, în caz contrar urmând lovituri americane asupra infrastructurii iraniene. Amenințările au stârnit reacții dure pe plan internațional, inclusiv critici din partea ONU, a Papei Leon și a experților în dreptul conflictelor armate, care au avertizat că atacurile deliberate asupra infrastructurii civile pot ridica probleme grave de legalitate internațională

UPDATE Petrolul scade și acțiunile americane cresc

Contractele futures pe acțiunile americane au urcat puternic după ce președintele Donald Trump a anunțat, chiar înainte de termenul-limită că suspendă pentru două săptămâni atacurile asupra Iranului, într-o mișcare care a alimentat speranțele unei detensionări a conflictului ce durează de șase săptămâni și care a afectat sever piețele financiare și fluxurile globale de energie.

În același timp, cotația petrolului a scăzut abrupt. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate au coborât cu aproximativ 9%, până în jurul valorii de 102 dolari pe baril, după declarația lui Trump.

Strâmtoarea Ormuz

Miza principală rămâne Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai sensibile puncte de tranzit energetic din lume. Prin această rută trece aproape o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, iar datele EIA și IEA arată că blocajele din zonă au un impact major asupra piețelor energetice globale.

Războiul a intrat în a șasea săptămână și a provocat peste 5.000 de morți în aproape, în timp ce prețurile la energie au crescut puternic pe fondul riscului de întrerupere a fluxurilor petroliere.