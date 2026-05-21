Iranul anunță că își va restabili capacitățile militare mai repede decât se aștepta

Iranul a început să își reconstruiască capacitățile militare afectate de loviturile lansate de Statele Unite și Israel și a reluat deja o parte din producția de drone, potrivit unui reportaj CNN care citează surse apropiate evaluărilor serviciilor de informații americane.

Armata iraniană își reface capacitățile „mult mai rapid” decât se anticipase inițial,potrivit surselor menționate. Printre elementele reconstruite sau înlocuite se numără situri de rachete, lansatoare și capacități de producție pentru sisteme de armament esențiale, scrie Baha.

Evaluările serviciilor americane arată că Iranul ar putea să își refacă complet capacitatea de atac cu drone în doar șase luni.

Sursele citate mai susțin că ritmul rapid de refacere este explicat atât prin sprijinul primit din partea Rusiei și Chinei, cât și prin faptul că atacurile SUA și Israel nu au provocat daune atât de mari pe cât se estimase inițial.