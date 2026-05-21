Un sondaj dat publicității în Germania arată că 81% din cei intervievați își verifică telefonul în fiecare oră chiar dacă nu primesc nicio notificare.
Sorina Matei
21 mai 2026, 12:19, Social
Comunicare, informație, divertisment. Cu un smartphone, toate acestea sunt practic la o atingere distanță. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, potrivit unui sondaj, 81% dintre germani își verifică telefoanele în fiecare oră.

Conform unui sondaj reprezentativ realizat de Universitatea Internațională IU din Erfurt, mulți germani sunt într-o stare constantă de agitație digitală. 81% dintre respondenți își verifică smartphone-urile, tabletele și alte dispozitive cel puțin o dată pe oră – chiar dacă nu primesc nicio notificare.

În rândul tinerilor, proporția este chiar mai mare: 90,6% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani își verifică dispozitivele digitale cel puțin o dată pe oră, conform rezultatelor. Aproximativ jumătate (48,6%) dintre respondenții din această grupă de vârstă au declarat, de asemenea, că se tem să nu piardă ceva atunci când sunt offline. Acest fenomen este denumit colocvial „FOMO”, o abreviere pentru englezește „fear of missing out” (frica de a pierde ceva).

Mai mult de jumătate dintre respondenții din toate grupele de vârstă (56,2%) au fost de acord cu afirmația că simt că cercul lor social se așteaptă ca ei să răspundă prompt la mesajele digitale. În plus, 32,9% dintre angajații chestionați au declarat că se simt obligați să fie disponibili în afara orelor de program.

Sondajul „Always-on: Digital Stress in Germany” a chestionat 2.000 de persoane din Germania, cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani, reprezentative pentru populație în funcție de vârstă și sex. Sondajul a fost realizat între 13 și 19 ianuarie a acestui an.

„Cu toții suntem familiarizați cu confirmările de citire a mesajelor – și cu așteptarea din spatele lor: când va sosi răspunsul? Prin urmare, mulți oameni simt presiunea nu doar de a fi contactabili, ci și de a răspunde rapid”, a explicat Stefanie André, profesor de management al sănătății la IU. Rezultatele sondajului au arătat, de asemenea, că această presiune de a răspunde este deosebit de mare în contextul familial, în special pentru femei. Acestea încă dețin o mare parte din organizarea zilnică în multe gospodării, a adăugat André.

Una din două persoane își dorește să fie offline mai des

În total, mai mult de jumătate dintre respondenți (56%) au declarat că ar dori să fie offline mai des. Timo Kortsch, profesor de psihologie economică la IU, explică discrepanța dintre dorință și realitate în ceea ce privește timpul offline astfel: „Acest lucru nu indică o lipsă de cunoștințe, ci mai degrabă o presiune externă puternică: norme sociale, disponibilitate profesională și teama de a rata ceva.”

37,2 își pierd șirul gândurilor. 44,3% sunt copleșiți de mesaje

Rezultatele sondajului sugerează, de asemenea, că presiunea de a fi disponibil digital în permanență afectează concentrarea: 37,2% au declarat că își pierd rapid șirul gândurilor atunci când sunt întrerupți de mesaje digitale. 44,3% au fost de acord cu afirmația că se simt copleșiți de cantitatea de informații digitale.

Pentru a combate stresul digital, măsurile cel mai frecvent menționate de către respondenți au fost dezactivarea notificărilor push (38,4%), activarea modului „nu deranjați” (29,5%) și exercițiile fizice fără dispozitive digitale (28,7%).

