Scandalul reactoarelor nucleare. Grindeanu îl atacă pe Bolojan: Trebuie să înceteze, este un premier demis

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan în disputa legată de proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. Trebuie să înceteze, este un premier demis, nu poate pune în discuție parteneriate strategice, a spus Grindeanu.
Petru Mazilu
21 mai 2026, 12:54, Politic
Declarația a fost făcută joi.

„Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu poate pune în discuție parteneriate strategice (…) totodată slăbește poziția unei companii strategice și acest lucru se vede la Bursă”, a spus Grindeanu referindu-se la compania Nuclearelectrica.

Președintele PSD consideră că premierul interimar pune în pericol parteneriatul strategic cu SUA.

„Trebuie să înceteze și să înțeleagă că (mai stă la Guvern n.r.) câteva zile, nu are dreptul să facă lucruri de acest tip (…) Proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coș (…) Mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât să arunce în aer un proiect strategic (…) aruncă în aer un parteneriat strategic”, a mai spus Grindeanu adăugând că finanțarea proiectului nu se face din surse bugetare.

Ce a spus Ilie Bolojan despre proiectul reactoarelor nucleare

Reacția șefului PSD a apărut după ce, miercuri seara, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești are „probleme serioase” de fezabilitate.

Premierul interimar a mai spus că a informat Ambasada SUA despre problemele proiectului și a indicat conducerea Nuclearelectrica drept responsabilă pentru modul în care au fost gestionate sumele alocate.

„Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. Așa cum am făcut eu cu Ambasada Statului Unite. Acest proiect are niște probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, știind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ți respecți partenerul”, a explicat Ilie Bolojan.

