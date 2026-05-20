Bolojan, despre acuzațiile din jurul SAFE și Rheinmetall: „Nu văd nicio formă de conflict de interese”

Referitor la controversele apărute după ce o casă de avocatură germană, unde lucrează și fostul deputat PNL Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a primit un contract de consultanță juridică pentru programul SAFE, premierul Ilie Bolojan susține că nu există un conflict de interese.

SAFE și contractul de consultanță

„Nu văd nicio formă de conflict de interese pentru că, cel puțin pe această componentă, doamna Gheorghiu nu a fost implicată în acest aspect. Are altă zonă de competență”, a spus premierul miercuri seara, într-o intervenție la B1 TV.

Firma care a oferit consultanță juridică pentru programul SAFE colaborează cu grupul german Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni din industria de apărare.

Bolojan a explicat că procedurile aferente programului SAFE ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii și că Guvernul a negociat, pe baza planului de înzestrare al Armatei Române, cu potențiali furnizori europeni, prin „Cancelaria prim-ministrului, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și celelalte instituții” implicate în proces.

Bolojan: Angajamentele trebuiau „blindate juridic”

Premierul susține că serviciile juridice au fost contractate în urma unei analize privind companiile competente în domeniu și pe criteriul celui mai mic preț. Scopul – a afirmat acesta – a fost introducerea unor clauze care să garanteze că investițiile asumate de furnizori vor fi realizate în România.

„Era nevoie să ne asigurăm că angajamentele pe care investitorii și le-au asumat legat de localizarea în România a unei părți din aceste capacități de producție necesare pentru a întări industria noastră de apărare”, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit premierului, asistența juridică a fost contractată pentru că aceste angajamente trebuiau să fie „blindate prin formule juridice”.

„Nu e vorba de nimic altceva, ci pur și simplu de închiderea unor contracte, în așa fel încât să existe clauze asigurătorii că angajamentele investiționale se vor face în România”, a spus Bolojan.

SAFE a trecut prin „toate filtrele” statului

Premierul a respins, de asemenea, și acuzațiile privind lipsa de transparență în derularea programului SAFE. El a precizat că procedura a trecut prin toate filtrele statului și că mai multe instituții au fost implicate în proces.

„Derularea programului SAFE s-a făcut în mod transparent, s-a făcut în mod corect, și n-ar fi trecut prin toate filtrele, prin toate instituțiile acestei țări, pentru că toată lumea a fost de față acolo, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan: Deciziile Guvernului „au deranjat foarte mult”

Premierul susține că acuzațiile legate de programul SAFE au apărut pentru că deciziile luate de Guvern „au deranjat foarte mult”. „Ceea ce am făcut în această perioadă, cu siguranță, a deranjat foarte mult. Și atunci când deranjezi, cei care sunt deranjați nu-ți rămân datori”, a declarat Bolojan.

„Nu am semnale privind nereguli în grupul SAFE”

Întrebat și despre controversele legate de componența grupului de lucru SAFE, Bolojan a spus că fiecare ministru și-a format echipa de negocieri și și-a desemnat înlocuitorii atunci când nu a participat direct la anumite discuții.

„Nu am semnale că oamenii care au fost delegați ca înlocuitori n-au respectat procedurile legale (…) sau s-ar fi întâmplat ceva care n-a fost la locul lui”, a spus premierul.