„Pot influența formarea unui guvern." Bolojan explică de ce neafiliații contează mai mult decât UDMR

Premierul demis Ilie Bolojan a comentat miercuri, la B1 TV, grupul de parlamentari care au migrat spre PNL după ce fuseseră aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD. Întrebat despre rolul acestora, Bolojan a spus că pot cântări mai mult decât grupul UDMR în formarea noului guvern.
Andreea Tobias
20 mai 2026, 21:10, Politic
Consultările de la Palatul Cotroceni continuă. Președintele i-a convocat joi pe parlamentarii neafiliați, grupurile PACE și POT. În acest context, în PNL s-a format un grup de parlamentari proveniți din fostele liste AUR, SOS, POT și PSD.

„Nu am încurajat traseismul, dar…”

Întrebat dacă este important pentru PNL să atragă parlamentari din această zonă, Bolojan a nuanțat. El a precizat că nu a încurajat traseismul politic, dar a recunoscut că situația din parlament este una aparte.

„Avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024″, a spus premierul demis. El a adăugat că este vorba de aproximativ 50 de parlamentari.

Referitor la întrebarea despre criteriile după care PNL a acceptat colaborarea, Bolojan a explicat că decizia a aparținut organizațiilor județene. Acolo unde discuțiile au dus la o înțelegere pe baza unor idei convergente, colaborarea a fost acceptată.

„Nu s-a pus problema unor astfel de discuții”

Jurnalista l-a întrebat dacă le-a oferit ceva parlamentarilor care s-au alăturat grupului PNL. Bolojan a respins premisa. El a spus că nu crede că apartenența la un partid trebuie să implice neapărat o tranzacție și că personal nu este de acord cu acest tip de abordare.

„Nu s-a pus problema unor astfel de discuții”, a subliniat premierul demis.

Pot cântări mai mult decât UDMR

Chestionat despre rolul pe care îl pot juca neafiliații în formarea noului guvern, Bolojan a fost tranșant. El a spus că un grup care reprezintă 10% din parlament, dacă funcționează coerent, are o pondere mai mare decât grupul UDMR.

„Pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege, într-un sens sau altul”, a declarat Bolojan.

Referitor la a doua rundă de consultări cu președintele, premierul demis a precizat că nu s-a discutat despre o întâlnire suplimentară în această săptămână. El a apreciat că președintele dorește să afle și punctul de vedere al parlamentarilor neafiliați față de formarea unui nou guvern.

