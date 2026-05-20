„Pot influența formarea unui guvern.” Bolojan explică de ce neafiliații contează mai mult decât UDMR

Consultările de la Palatul Cotroceni continuă. Președintele i-a convocat joi pe parlamentarii neafiliați, grupurile PACE și POT. În acest context, în PNL s-a format un grup de parlamentari proveniți din fostele liste AUR, SOS, POT și PSD.
Întrebat dacă este important pentru PNL să atragă parlamentari din această zonă, Bolojan a nuanțat. El a precizat că nu a încurajat traseismul politic, dar a recunoscut că situația din parlament este una aparte.
„Avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024″, a spus premierul demis. El a adăugat că este vorba de aproximativ 50 de parlamentari.
Referitor la întrebarea despre criteriile după care PNL a acceptat colaborarea, Bolojan a explicat că decizia a aparținut organizațiilor județene. Acolo unde discuțiile au dus la o înțelegere pe baza unor idei convergente, colaborarea a fost acceptată.
Jurnalista l-a întrebat dacă le-a oferit ceva parlamentarilor care s-au alăturat grupului PNL. Bolojan a respins premisa. El a spus că nu crede că apartenența la un partid trebuie să implice neapărat o tranzacție și că personal nu este de acord cu acest tip de abordare.
„Nu s-a pus problema unor astfel de discuții”, a subliniat premierul demis.
Chestionat despre rolul pe care îl pot juca neafiliații în formarea noului guvern, Bolojan a fost tranșant. El a spus că un grup care reprezintă 10% din parlament, dacă funcționează coerent, are o pondere mai mare decât grupul UDMR.
„Pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de lege, într-un sens sau altul”, a declarat Bolojan.
Referitor la a doua rundă de consultări cu președintele, premierul demis a precizat că nu s-a discutat despre o întâlnire suplimentară în această săptămână. El a apreciat că președintele dorește să afle și punctul de vedere al parlamentarilor neafiliați față de formarea unui nou guvern.