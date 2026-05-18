Presa maghiară: Se formează noul guvern român, președintele impune o orientare pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a început luni consultările cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Scopul: formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan, scrie Mandiner.

Consultările s-au desfășurat după un program strict. De la ora 9:00, președintele s-a întâlnit cu reprezentanții PSD. La ora 10:00 a urmat AUR, la 11:00 PNL, la 12:00 USR, la 13:00 UDMR. După-amiaza, programul a continuat cu fracțiunea minorităților naționale, SOS România și Partidul Tinerilor.

De ce sunt necesare consultările

Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut pe 5 mai. Parlamentul a votat moțiunea de neîncredere depusă în comun de PSD și AUR.

Conform Constituției, președintele numește candidatul la funcția de prim-ministru după consultări. Candidatul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Deputații și senatorii decid cu majoritate calificată asupra învestirii noului guvern.

Condiția lui Nicușor Dan

Vineri, Nicușor Dan a anunțat ce va urmări în cadrul consultărilor. Președintele vrea să afle ce majoritate parlamentară pot prezenta partidele. Nu contează dacă va fi un guvern de majoritate, de minoritate sau tehnocrat.

Există însă o condiție clară: majoritatea trebuie să aibă o orientare pro-occidentală. Nicușor Dan a exclus categoric un guvern de minoritate susținut din parlament de AUR.

Căderea guvernului Bolojan a deschis o nouă perioadă de incertitudine politică în România. Formarea unei majorități stabile rămâne o provocare, în condițiile unui parlament fragmentat.

Consultările de luni reprezintă primul pas oficial spre desemnarea unui nou premier și constituirea unui cabinet care să obțină învestirea parlamentară.