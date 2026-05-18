Fritz, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție

Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție, susține președintele USR, Dominic Fritz, după consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta spune că formațiunea nu va susține un guvern tehnocrat, „un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze pârghile de putere în statul român”.
Cosmin Pirv
18 mai 2026, 13:30, Politic
Liderul USR Dominic Fritz a spus la ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan că i-a transmis șefului statului poziția formațiunii în legătură cu formarea unei majorități cu PSD.

„Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD, nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegilor aceste reforme. Nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun”, a spus Fritz.

El a declarat că „dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”.

Președintele USR crede că pentru această criză politică răspunsul trebuie să fie tot politic.
„Soluția nu poate să fie decât una politică și acesta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat care doar ar sparge relația între responsabilitate politică pe de o parte și putere politică pe de altă parte. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român”, a mai spus Dominic Fritz.

