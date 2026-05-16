Fritz s-a întâlnit cu Bolojan la Timișoara: Orice formă de guvernare cu PSD nu va fi susținută

Liderul USR, Dominic Fritz, s-a întâlnit sâmbătă cu premierul Ilie Bolojan la Timișoara. „Orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținutǎ”, anunță Fritz după discuția cu președintele PNL.
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 11:10, Politic
Primarul Timișoarei Dominic Fritz s-a întâlnit cu premierul sâmbătă la Timișoara. Cei doi au vorbit despre proiectele majore ale orașului și necesitatea ca ele să continue.

„Terenuri și imobile ale statului recuperate după decenii de folosire ilegală. Aproape jumătate de miliard de euro fonduri europene atrase. Proiecte croite împreună cu cei din comunitate. Digitalizarea primăriei și a serviciilor pentru oameni”, a amintit pe Facebook Dominic Fritz o parte din realizările autorităților locale din Timișoara.

Liderii USR și Pnl au vorbit și despre politică. Cei doi au stabilit poziția pentru consultările de la Cotroceni.

„Vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținutǎ. În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre – USR și PNL – vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative”, mai spune Dominic Fritz.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.

