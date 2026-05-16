Oana Gheorghiu: „România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți”

Aceasta a transmis printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că majorarea veniturilor cadrelor didactice este necesară și trebuie susținută, însă nu este suficientă pentru a rezolva problemele structurale din educație.

„România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți. Are nevoie de un sistem de educație în care elevul contează cu adevărat”, a transmis Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, sistemul actual trebuie regândit astfel încât să reducă abandonul școlar și să pregătească elevii pentru realitățile actuale, nu pentru modele depășite. Ea a atras atenția că, în prezent, educația este încă orientată către examene concepute în urmă cu zeci de ani, în loc să fie centrată pe nevoile elevilor.

În același timp, Gheorghiu a evidențiat că problema nu ține doar de lipsa fondurilor, ci și de capacitatea redusă de implementare a proiectelor. În unele cazuri, nici măcar bugetele existente nu sunt cheltuite integral, din cauza blocajelor administrative și a lipsei de implicare la nivel local.

Vicepremierul a pledat pentru un proiect național care să unească mediul universitar și cel preuniversitar, cu scopul de a construi un plan coerent de reformă, care să fie propus viitoarelor guverne. Acest plan ar trebui să depășească ciclurile electorale și să aibă elevul și studentul în centrul politicilor publice.