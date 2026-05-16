Prima pagină » Politic » Oana Gheorghiu: „România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți”

Oana Gheorghiu: „România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, după o întâlnire cu studenții de la Universitatea Politehnica Timișoara, că reforma educației din România nu poate fi redusă doar la creșterea salariilor profesorilor, ci trebuie să vizeze o schimbare profundă a întregului sistem.
Oana Gheorghiu: „România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți”
Sursa: Facebook/ Oana Gheorghiu
Mădălina Dinu
16 mai 2026, 10:55, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Aceasta a transmis printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că majorarea veniturilor cadrelor didactice este necesară și trebuie susținută, însă nu este suficientă pentru a rezolva problemele structurale din educație.

„România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți. Are nevoie de un sistem de educație în care elevul contează cu adevărat”, a transmis Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, sistemul actual trebuie regândit astfel încât să reducă abandonul școlar și să pregătească elevii pentru realitățile actuale, nu pentru modele depășite. Ea a atras atenția că, în prezent, educația este încă orientată către examene concepute în urmă cu zeci de ani, în loc să fie centrată pe nevoile elevilor.

În același timp, Gheorghiu a evidențiat că problema nu ține doar de lipsa fondurilor, ci și de capacitatea redusă de implementare a proiectelor. În unele cazuri, nici măcar bugetele existente nu sunt cheltuite integral, din cauza blocajelor administrative și a lipsei de implicare la nivel local.

Vicepremierul a pledat pentru un proiect național care să unească mediul universitar și cel preuniversitar, cu scopul de a construi un plan coerent de reformă, care să fie propus viitoarelor guverne. Acest plan ar trebui să depășească ciclurile electorale și să aibă elevul și studentul în centrul politicilor publice.

„Vreau să fiu foarte clară despre ce cred. Creșterea salariilor cadrelor didactice este necesară. O susțin fără rezerve. Dar nu e suficientă. România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți. Are nevoie de un sistem de educație în care elevul contează cu adevărat. Un sistem care nu lasă pe nimeni în urmă. Care ține copiii în școală, nu îi pierde pe drum. Care pregătește oameni pentru lumea în care trăiesc, nu pentru examene concepute acum 30 de ani.

Asta nu se face luptând doar pentru un buget mai mare, ci și pentru a construi capacitate de implementare și a determina implicarea autorităților locale. Uneori se întâmplă să nu se cheltuiască în întregime nici măcar aceste bugete mici, pentru că implementarea nu funcționează. De aceea cred că singura cale de a reuși e să spunem onest care ne sunt problemele, nu să le cosmetizăm.

Ce am spus studenților din Timișoara și ce repet acum: Avem nevoie de un proiect național care să unească mediul universitar și cel preuniversitar, nu ca să dezbată cum se împart resursele, ci ca să pună împreună pe masa oricărui guvern viitor un plan concret, coerent, cu elevul și studentul în centru. Un plan care să seteze agenda publică dincolo de ciclurile electorale și care să aibă societate alături. Investițiile în educație nu sunt cheltuieli. Sunt singura cale sigură spre bunăstare”, a mai afirmat Oana Gheorghiu, subliniind că va continua să susțină astfel de inițiative.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Gandul
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Libertatea
Concediu la munte sau la mare? Care este mai sănătos pentru creier, potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia