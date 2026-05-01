Elevii din clasele III–VI, puși la încercare în „Marea Aventură Digitală” cu probe de logică și AI

Înscrierile la competiția „Marea Aventură Digitală” sunt deschise până pe 7 mai 2026, iar participarea este gratuită. Potrivit Edupedu.ro, elevii se pot înscrie în echipe de câte trei, atât din sistemul public, cât și din cel privat.

Echipele pot fi înscrise online de către un profesor sau un părinte, care devine persoana de contact și completează formularul disponibil pe site-ul competiției. Procedura presupune alegerea locației, selectarea grupei de vârstă și introducerea datelor elevilor.

Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor.

Cum se desfășoară concursul

Competiția are loc pe 9 mai, simultan, în mai multe locații din țară. Deși participanții sunt prezenți fizic, probele se desfășoară integral online.

Concursul durează aproximativ o oră, iar fiecare echipă își folosește propriul laptop sau tabletă, cu conexiune la internet.

Organizatorii atrag atenția că echipamentul este responsabilitatea participanților și trebuie pregătit tehnic înainte de începerea probei.

Exerciții de logică și AI, în format de joc

Structura competiției este diferită de cea a testelor clasice. Elevii parcurg niveluri de dificultate, fiecare cu mai multe sarcini, iar pentru a avansa trebuie să rezolve un număr minim de exerciții.

Dificultatea crește progresiv, iar punctajul ține cont atât de corectitudine, cât și de complexitatea sarcinilor. În caz de egalitate, contează viteza de rezolvare.

Exercițiile includ întrebări cu alegere multiplă, scenarii inspirate din utilizarea inteligenței artificiale și probleme de logică. Unele sarcini sunt construite sub formă de joc sau poveste, în care elevii trebuie să ajute un personaj să rezolve o situație folosind strategii și deducție.

Două grupe de vârstă

Competiția este organizată pe două categorii:

9–10 ani (clasele a III-a și a IV-a)

11–12 ani (clasele a V-a și a VI-a)

Elevii lucrează în echipe și sunt încurajați să colaboreze, să discute și să argumenteze soluțiile.

Premii și cadouri

La finalul competiției, toate echipele sunt clasificate în funcție de punctaj. Primele trei echipe din fiecare categorie de vârstă, la nivel de locație, primesc premii.

Toți participanții beneficiază de cadouri, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul oficial al competiției.

Decalaj digital major în România

Competențele digitale ale elevilor din România rămân scăzute comparativ cu media europeană. Potrivit studiului ICILS (International Computer and Information Literacy Study) – evaluare internațională care măsoară competențele digitale ale elevilor – aproximativ 74% dintre tinerii de 14 ani nu dețin abilități esențiale de alfabetizare digitală și informațională, aproape dublu față de media europeană.

Datele Eurostat arată că mai puțin de o treime din populația României are competențe digitale de bază, comparativ cu o medie de 55% la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, raportul „Future of Jobs 2025”, publicat de World Economic Forum – o analiză bazată pe răspunsurile angajatorilor privind evoluția pieței muncii și a competențelor solicitate – estimează că aproape 40% dintre competențele necesare se vor schimba până în 2030.

Inteligența artificială intră în testările PISA

Raportul arată, de asemenea, că alfabetizarea în inteligență artificială va deveni tot mai importantă, urmând să fie inclusă în evaluările PISA începând cu anul 2029.

Competiția este organizată de Fundația pentru Educație Digitală, Foundation for Digital Knowledge și Logiscool România.

„Există o iluzie confortabilă că generația de azi știe să folosească tehnologia pentru că a crescut cu ea în mână. Dar a consuma conținut nu înseamnă a înțelege tehnologia”, a explicat rolul competiției Dana Bănică, managerul Logiscool România.