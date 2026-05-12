UE și Ucraina își întăresc colaborarea în educație și pregătesc noi proiecte pentru elevi și studenți

Cei doi oficiali europeni au reconfirmat angajamentul stabilit în 2023 de a sprijini educația ca unul dintre elementele principale în reconstrucția Ucrainei și al integrării sale europene.

Potrivit unui comunicat oficial, discuțiile au avut loc între vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu , și ministrul ucrainean al educației și științei, Oksen Lisovyi .

Uniunea Europeană și Ucraina și-au reafirmat angajamentul de a întări cooperarea în domeniul educației și al competențelor, în cadrul unui dialog la nivel înalt despre sprijinirea parcursului european al Ucrainei.

Din 2022, Uniunea Europeană a mobilizat peste 1,1 miliarde de euro pentru sprijinirea sistemului educațional ucrainean, prin ajutor de urgență, reforme, investiții pe termen lung.

Din această sumă, peste 210 milioane de euro au fost alocate prin programul Erasmus+, care a sprijinit peste 52.000 de participanți ucraineni în mobilități educaționale, a finanțat peste 370 de proiecte de cooperare și a contribuit la distribuirea a 1,5 milioane de manuale școlare pentru elevi.

Cooperarea dintre UE și Ucraina urmează să fie extinsă în toate nivelurile de educație, de la educația timpurie până la învățământul superior și cel profesional, se mai arată în anunț.

Obiectivul final al acestui demers este integrarea Ucrainei în spațiul european al educației și al competențelor, prin reforme și programe de formare.

Autoritățile europene și ucrainene au convenit și asupra creșterii bunei colaborări în cadrul programului Erasmus+ și pregătirea pentru implicarea Ucrainei la acest program.

Următorul dialog la nivel înalt pe tema educației este programat pentru anul 2027.