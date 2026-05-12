Negocieri secrete între SUA și Rusia. De ce vor americanii ca războiul din Ucraina să se oprească temporar

Americanii discută în secret cu rușii despre o pauză în război, conform Kyiv Independent și LIGA.
Washingtonul dorește să oprească temporar luptele, astfel încât președintele Donald Trump să poată prezenta acest lucru ca un succes diplomatic înainte de alegerile din toamnă.
În schimb, Moscova ar putea obține o relaxare parțială a sancțiunilor.
De asemenea, Kremlinul cere să mențină controlul asupra teritoriilor ocupate și a liniei actuale a frontului.
Sursele afirmă că în aceste negocieri practic nu există garanții de securitate pentru Ucraina.