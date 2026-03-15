Războiul din Orientul Mijlociu complică situația Ucrainei. Negocierile de pace stagnează, livrările de arme din SUA întârzie, iar Rusia profită de creșterea prețului petrolului

Conflictul din Orientul Mijlociu a deviat atenția Washingtonului de la negocierile pentru pace, au declarat pentru cotidianul Financial Times patru diplomați ai Uniunii Europene implicați în discuțiile cu Ucraina. În același timp, aceștia spun că situația avantajează Rusia, prin creșterea prețurilor la petrol, relaxarea sancțiunilor americane și epuizarea rapidă a armelor americane de care Ucraina are nevoie.

Negocierile pentru Ucraina, în impas

Negocierile dintre oficialii ucraineni și ruși, mediate de SUA, sunt „într-o zonă de risc major”, a declarat un oficial european de rang înalt.

„A apărut într-adevăr o pauză în discuții. Americanii au alte priorități, iar acest lucru este de înțeles”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ultima rundă de negocieri trilaterale a avut loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie. O altă rundă, programată pentru 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată după atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului, iar o nouă dată și un nou loc nu au fost încă stabilite.

Atenția Washingtonului se mută spre Orientul Mijlociu

„Orientul Mijlociu a redirecționat puternic atenția politică” de la Ucraina, a declarat unul dintre diplomații UE. „Pentru noi și pentru Ucraina este un dezastru”, a adăugat acesta.

Statele UE au fost informate că livrările de arme din SUA, în special sistemele de apărare aeriană, ar putea întârzia, deoarece Washingtonul acordă prioritate clienților din Orientul Mijlociu, spun diplomații. Acest lucru ar putea avea consecințe importante pentru Kiev.

„Este cu siguranță o problemă, pentru că există o competiție pentru aceleași resurse, atât în Orientul Mijlociu, cât și în Ucraina”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pentru Financial Times.

„Este clar că atenția Americii este acum îndreptată spre Orientul Mijlociu”, a spus Kallas.

Războiul cu Iranul aduce un avantaj economic Rusiei

Războiul lui Trump cu Iranul a oferit Rusiei un avantaj neașteptat, deoarece a dus la creșterea prețurilor globale la energie, ceea ce ar putea aduce Kremlinului venituri suplimentare de până la 150 de milioane de dolari pe zi. Joi, Washingtonul a relaxat sancțiunile impuse asupra petrolului rusesc.

Decizia Washingtonului „cu siguranță nu ajută pacea”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Președintele rus Vladimir Putin a evitat până acum să îl critice pe Trump în legătură cu războiul, probabil pentru a împiedica Statele Unite să se alinieze mai ferm cu Ucraina, potrivit FT.

Trump nu pare dispus să crească presiunea asupra lui Putin

În negocierile cu Ucraina, însă, Kremlinul nu a arătat nicio disponibilitate pentru compromis. Liderii UE sunt sceptici că negocierile de pace vor avea succes fără presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat Casa Albă la trei zile după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Merz a mers cu hărți și grafice pentru a argumenta necesitatea creșterii presiunii asupra Moscovei.

Totuși, Trump nu a fost dispus să discute în detaliu și rămâne convins că Rusia este puternică, iar Ucraina este slabă, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. De asemenea, nu au existat semne că Statele Unite ar fi dispuse să crească presiunea asupra lui Putin.

În ultima săptămână, oficialii americani le-au transmis partenerilor europeni că nu vor exista sancțiuni suplimentare asupra industriei petroliere ruse, au spus doi diplomați ai UE.

Rusia respinge implicarea mai mare a Europei în negocieri

Rusia a respins până acum încercările țărilor europene de a avea un rol mai important în negocieri. Cel mai recent, luna trecută, consilierul francez pentru securitate națională Emmanuel Bonne și consilierul Bertrand Buchwalter au mers la Moscova pentru discuții cu Yuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al lui Putin.

Oficialii francezi au susținut că aliații europeni ai Ucrainei ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor. „Răspunsul lui Ușakov a fost, în esență: «Ne pare rău, dar nu. Duceți-vă naibii»”, a spus un diplomat european de rang înalt.

Peskov a declarat pentru Financial Times: „Europenii nu vor să ajute procesul de pace. Când reprezentantul Franței a venit, el nu a adus niciun semnal pozitiv. Așa că nici el nu a primit nimic pozitiv”.

Rusia este încrezătoare că va câștiga războiul, a adăugat Peskov.

Din perspectiva Ucrainei, Rusia „nu este serioasă” în privința încheierii războiului, deoarece insistă asupra unor condiții pe care Kievul nu le poate accepta, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt.