Trump amenință că va ataca din nou principalul terminal petrolier al Iranului și vrea ca aliații să asigure controlul în Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu noi atacuri asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului. Acesta i-a îndemnat pe aliați să trimită nave militare pentru protejarea Strâmtorii Ormuz, pe măsură ce Iranul amenință cu intensificarea atacurilor.
Daiana Rob
15 mart. 2026, 12:45, Știri externe

În  cea de-a treia săptămână a războiului cu Iranul, Trump a precizat că atacurile SUA „au demolat în întregime” o mare parte a insulei, și a avertizat că va face noi atacuri, în interviul său acordat sâmbătă, postului de televiziune CBS News, citat de Reuters.  

„S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”, a declarat Trump aseară.

Remarcile marchează o escaladare din partea președintelui Trump, care a precizat anterior că atacurile SUA vizau numai bazele militare din insula Kharg, dar și o lovitură asupra eforturilor diplomatice. Administrația sa ignorat încercările aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri , au precizat trei surse pentru Reuters, pe măsură ce conflictul se intensifică.
Nu sunt semnale care să ateste că războiul se apropie de un sfârșit, iar presiunea pusă pe piețele petroliere, cu Iranul care închide traficul în strâmtoarea Ormuz, părea că va continua.
Trump a declarat că Teheranul părea gata de a cădea la o înțelegere pentru a încheia conflictul, însă „termenii nu sunt încă destul de buni”, a precizat președintele SUA.

Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă

Capacitatea Teheranului de a sufoca traficul prin strâmtoarea Ormuz – traversată de aproximativ o cincime din transporturile petroliere la nivel global, s-a transformat, dintr-un pericol iminent, într-un adevărat focar de conflict, care a creat o criză pentru SUA și Aliați care ar putea perturba economia mondială.
Prețurile la energie au crescut deja vertiginos. Războiul a creat cea mai mare perturbare a piețelor petroliere, afectând atât piețele globale, cât și guvernele.
„Țările de pe Glob care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acest pasaj, și noi le vom ajuta – MULT”, a scris Trump pe social media, sâmbătă. „SUA se vor coordona cu acele țări pentru a se asigura că totul merge repede, bine și fin”, a precizat Trump.
Cu toate acestea, anterior, administrația SUA a promis că armata va escorta petrolierele prin strâmtoare, pentru a le feri de atacuri. SUA primeau cereri aproape zilnice de la firmele de transport pentru escortarea militară prin strâmtoare. Cu toate acestea, promisiunile SUA încă nu s-au materializat.
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a precizat că Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână închisă, iar ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a precizat că Teheranul va răspunde oricărui atac al SUA asupra instalațiilor energetice.

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
Gandul
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Cancan
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
CSID
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor