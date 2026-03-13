SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului

Într-o postare publicată pe rețeaua sa, Truth Social, el susține că atacurile „au distrus complet fiecare țintă militară de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”.

„Acum câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, Insula Kharg”, a scris Trump.

Acesta a adăugat că „din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă”.

Trump a amenințat că își va reconsidera decizia

Cu toate acestea, președintele SUA a amenințat că va reconsidera decizia imediat decizia dacă „Iranul sau oricine altcineva ar face ceva pentru a interfera cu trecerea liberă și sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în postarea publicată pe Truth.

Acesta a încheiat mesajul cu aceeași somație pentru Iran, depunerea armelor.

„Armata Iranului și toți ceilalți implicați în acest regim terorist ar fi înțelepți să depună armele și să salveze ceea ce a mai rămas din țara lor, ceea ce nu este mult!”, a scris Trump.

Potrivit Sky News, Kharg este o insulă de dimensiuni mici, cu o lungime de aproximativ 8 km și o lățime de 4 km, situată în nordul Golfului Persic, în largul coastei Iranului.

De ce este atât de importantă această insulă?

Insula găzduiește rezervoare importante de stocare, conducte și instalații de încărcare a cisternelor conectate la cele mai mari câmpuri petroliere ale Iranului.

Aceasta servește drept terminal principal pentru aproape toate exporturile de petrol, gestionând aproximativ 90 – 95% din exporturile Iranului.

Țițeiul iranian este încărcat în nave prin intermediul instalațiilor petroliere. Până astăzi, „bijuteria coroanei Teheranului” a rămas neafectată de atacurile SUA, dar și ale Israelului.

Pentru că veniturile din petrol finanțează o mare parte din guvernul și economia Iranului, insula este esențială din punct de vedere economic.

De asemenea, este o țintă strategică și militară majoră, deoarece perturbarea acesteia ar putea afecta grav economia Iranului și ar putea afecta prețurile globale ale petrolului.