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Economia globală scade. Banca Mondială reduce previziunile din cauza războiului din Iran

Banca Mondială și-a redus previziunile privind creșterea PIB-ului global la 2,5% din cauza războiului din Iran.
Economia globală scade. Banca Mondială reduce previziunile din cauza războiului din Iran
Sursa foto: Fatemeh Bahrami / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Sorina Matei
11 iun. 2026, 18:23, Economic
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Banca Mondială (BM) a publicat un raport privind perspectivele economice globale pentru 2026. Aceasta și-a retrogradat previziunea de bază privind creșterea PIB-ului global de la 2,6% la 2,5%, menționând că aceasta ar fi cea mai slabă rată de creștere a PIB-ului de la pandemia de COVID-19.

Revizuirea previziunilor se datorează impactului negativ al războiului din Iran asupra economiei globale. Există, de asemenea, scenarii mai pesimiste: dacă perturbările severe ale aprovizionării cu energie cauzate de război continuă, creșterea PIB-ului ar putea ajunge la doar 1,3%.

Prognoza de bază a Băncii Mondiale estimează, de asemenea, că prețul mediu al țițeiului Brent în acest an va fi de 96 de dolari pe baril – cu 36% mai mare decât în ​​2025. Banca Mondială preconizează că inflația globală în 2026 va fi de 4% în scenariul de bază. În cel mai pesimist scenariu, țițeiul Brent va costa 115 dolari pe baril, iar inflația va ajunge la 4,4%.

Analiștii băncilor se așteaptă ca creșterea PIB-ului să revină la 2,8% până în 2027–2028, ceea ce este, însă, sub nivelul mediu din anii 2010. Potrivit economistului senior Indermit Gill la Banca Mondială, acest lucru se datorează mai multor factori – încetinirea creșterii populației, scăderea investițiilor private și publice, creșterea datoriei guvernamentale în diferite țări și o creștere mai scăzută a comerțului. „Economia globală este acum mult mai puțin rezistentă decât era în 2008 sau chiar în 2018”, a remarcat el.

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