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Raport preliminar al Băncii Mondiale: La ce sumă se ridică pagubele produse de cutremurele din Venezuela

O evaluare preliminară a Băncii Mondiale arată că pagubele produse de cele două cutremure din Venezuela, care au avut loc în luna iunie, se ridică la aproximativ 20 de miliarde de dolari.
Raport preliminar al Băncii Mondiale: La ce sumă se ridică pagubele produse de cutremurele din Venezuela
Pagubele cutremurelor din Venezuela. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 10:06, Economic
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Un raport preliminar publicat joi de Banca Mondială arată că pagubele rezultate în urma celor două cutremure produse în Venezuela pe 24 iunie se ridică la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

„Cutremurul a provocat daune materiale directe estimate la 19,6 miliarde de dolari, o cifră uluitoare pentru orice economie și care necesită o reacție coordonată. Fără investiții suplimentare în timp util, impactul negativ asupra capacității de producție și a nivelului de trai va încetini procesul de redresare”, a declarat Susana Cordeiro Guerra, vicepreședinta Băncii Mondiale responsabilă de America Latină și Caraibe, notează Reuters. 

Estimarea făcută de Banca Mondială nu include însă costurile asociate „reconstrucției mai bune” prin îmbunătățiri structurale sau modernizarea tipului de construcție.

Aceste costuri, inclusiv îndepărtarea resturilor, ar putea fi de două ori mai mari decât costurile de înlocuire.

Banca a afirmat că ritmul reconstrucției va fi un factor decisiv în modelarea redresării economice și a rezultatelor sociale ale țării. Potrivit Reuters, fără o creștere a investițiilor publice și private, capacitatea productivă și PIB-ul ar rămâne probabil sub nivelurile de dinaintea cutremurului până cel puțin în 2036.

Bilanțul cutremurelor din Venezuela

Cele două cutremure, cu magnitudinea de 7,2 și, respectiv, de 7,5, au avut loc la distanță de câteva secunde unul de altul, provocând peste 5.000 de decese și alte aproape 17.000 de răniți.

Seismele au distrus clădiri rezidențiale și nerezidențiale deopotrivă, iar infrastructura a fost afectată, potrivit guvernului.

Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a precizat anterior că numărul deceselor ar putea ajunge la 10.000, fiindcă se estimează că multe victime se află încă sub dărâmături.

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