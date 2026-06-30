„Operațiunea de salvare a început foarte târziu”. Venezuelenii afectați de cutremure, revoltați de viteza de reacție a guvernului

BBC a stat de vorbă cu mai multe persoane afectate de cutremurele din Venezuela, care au avut loc săptămâna trecută, în urma cărora s-au înregistrat peste 1.700 de decese.

Oamenii acuză guvernul de neglijență și indiferență și susțin că operațiunile de căutare și salvare a celor aflați sub dărâmături au început târziu.

Situația este și mai dramatică întrucât odată cu trecerea timpului, șansele de supraviețuire scad.

Miguel Oscar Nunez are un băiat în vârstă de 34 de ani, care se afla într-o clădire de 12 etaje în orașul La Guaira. în momentul în care s-au produs cele două cutremure. Acum, acesta se află sub dărâmături, iar Miguel Oscar nu știe dacă fiul său mai trăiește sau nu.

„Fiul meu, la fel ca alte sute de persoane, este prins sub dărâmături. Dar avem nevoie urgent de mai mult sprijin din partea autorităților pentru a-i scoate de acolo. Este posibil ca cutremurul să nu-l fi ucis, dar vă puteți imagina dacă ar muri din cauza neglijenței autorităților?”, spune Miguel Oscar pentru BBC.

„Poliția a venit doar să verifice situația, dar nu a ajutat”

Și Kevin Montilla se afla în aceeași clădire care s-a prăbușit în urma seismelor. El era plecat la serviciu, dar soția și fiica lor erau acasă când a avut loc cutremurul.

„Operațiunea de salvare a început foarte târziu și a avansat lent. La început, doar locuitorii din comunitate au venit să ajute. Poliția a venit doar să verifice situația, dar nu a ajutat. Răspunsul guvernului a fost frustrant și ineficient”, spune bărbatul în vârstă de 34 de ani pentru sursa citată.

În prezent, echipe de salvare din Venezuela și Columbia desfășoară operațiuni de căutare a celor aflați sub dărâmături. Totuși, oamenii sunt revoltați și spun că s-au irosit zile prețioase înainte ca aceste eforturi să înceapă.

„Nu mi-am pierdut speranța, dar mă simt devastat. Legea naturii este ca un tată să moară înaintea fiului său. Imaginează-ți dacă fiul tău ar muri brusc”, a afirmat Miguel Oscar pentru BBC.

Comunitatea a început să caute supraviețuitori sub dărâmături până la sosirea echipelor de salvare

La aproape o săptămână după cele două cutremure, sunt zone unde echipele de salvare nu au ajuns încă. În aceste condiții, familii și voluntari au început să caute posibili supraviețuitori sub dărâmături.

„Nu putem sta cu mâinile în sân când există posibilitatea ca sub dărâmături să mai fie oameni în viață. Ajutorul a sosit foarte târziu în majoritatea locurilor, iar în unele încă nu a ajuns”, spune William Rodrigues pentru BBC.

Un alt bărbat a povestit pentru sursa citată cum s-a implicat în căutarea și salvarea altor oameni, dar și cum a reușit să scoată de sub dărâmături o femeie în viață.

„Auzeam țipetele și strigătele oamenilor prinși sub dărâmături. Așa că am încercat să-i ajutăm noi înșine, folosindu-ne doar de mâinile goale (…) „Am auzit-o țipând în timpul nopții. Dar era întuneric și nu puteam face nimic. Așa că, a doua zi dimineață, ne-am dus să încercăm să o găsim. Mai întâi am reușit să-i dăm o sticlă cu apă. Apoi ne-am străduit să o scoatem afară”, a povestit bărbatul pentru BBC.

Prima echipă oficială de salvare a sosit vineri în La Guaira, la aproape două zile după producerea cutremurului.

Între timp, bilanțul victimelor continuă să crească. Potrivit președintelui Adunării Naționale, cel puțin 1.719 persoane au murit în urma celor două cutremure, unul cu magnitudinea de 7,2, iar celălalt cu magnitudinea de 7,5.

Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a precizat anterior că numărul deceselor ar putea ajunge la 10.000, fiindcă se estimează că multe victime se află încă sub dărâmături.