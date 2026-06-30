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Estimări sumbre făcute de NASA: Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse de cutremurele din Venezuela

NASA estimează că aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure care au lovit zona centrală și nordică a Venezuelei săptămâna trecută. Evaluarea preliminară a fost realizată pe baza imaginilor satelitare.
Estimări sumbre făcute de NASA: Aproape 59.000 de clădiri ar fi fost avariate sau distruse de cutremurele din Venezuela
Urmările cutremurelor din Venezuela. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 iun. 2026, 13:48, Social
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Cercetătorii de la NASA estimează că aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure din Venezuela de săptămâna trecută.

Evaluarea, realizată „la câteva zile după eveniment”, este preliminară și se bazează pe imagini radar obținute de la sateliții Sentinel-1 ai Agenției Spațiale Europene, care pot detecta modificări la nivelul infrastructurii, relatează Sky News.

Aceasta a fost efectuată de cercetătorii Corey Scher și Jamon Van Den Hoek de la Universitatea din Oregon și scoate în evidență „schimbări bruște la suprafață, compatibile cu prezența unor avarii structurale”.

Cu toate acestea, datele nu au fost validate pe teren, motiv pentru care acestea trebuie considerate, momentan, doar un indicator, potrivit CNN. 

Estimarea NASA este semnificativ mai mare decât bilanțul oficial prezentat până acum de autoritățile venezuelene. Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, declara luni că numărul clădirilor avariate sau prăbușite a ajuns la 855.

Două cutremure majore au lovit Venezuela

Săptămâna trecută, două cutremure majore, unul cu magnitudinea de 7,2, iar altul de 7,5, au lovit Venezuela. Pagubele sunt masive, iar cel recent bilanț indică peste 1.700 de morți.

Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a precizat anterior că numărul deceselor ar putea ajunge la 10.000, fiindcă se estimează că multe victime se află încă sub dărâmături.

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