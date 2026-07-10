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Numărul morților în urma cutremurelor din Venezuela a depășit 4.000

Numărul morților cauzat de dublul cutremur din Venezuela din 24 iunie a fost revizuit în creștere și depășește acum 4.000 de victime, ajungând la 4.118 morți, potrivit unui comunicat emis de guvern.
Numărul morților în urma cutremurelor din Venezuela a depășit 4.000
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
11 iul. 2026, 01:43, Știri externe
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„Bilanțul oficial la 10 iulie: 4.118 morți”, se arată în comunicat. Numărul răniților rămâne neschimbat, la 16.740. Bilanțul anterior, datat joi, era de 3.889 de morți, relatează Le Figaro.

Pe 24 iunie, un seism puternic, cu magnitudinea 7,1, a zguduit Venezuela, determinând autoritățile americane să emită o avertizare privind posibile valuri de tsunami pentru coastele Venezuelei și ale insulelor Bonaire, Curaçao și Aruba. La 40 de secunde, un alt cutremur cu magnitudinea 7,5 a provocat prăbușirea mai multor clădiri în capitala Caracas. Pagubele materiale sunt, de asemenea, masive. Cercetătorii de la NASA estimează că aproape 59.000 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure din Venezuela.

Sistemul medical din Venezuela, grav afectat

Grav afectat a fost și sistemul sanitar al Venezuelei. Rețeaua medicală a țării se confruntă cu o presiune majoră după cutremurele devastatoare produse săptămâna trecută, a transmis Organizația Mondială a Sănătății.

Potrivit evaluărilor preliminare, infrastructura sanitară a fost grav afectată, iar numeroase unități medicale funcționează cu dificultate sau au fost scoase parțial din uz.

Situația este cu atât mai gravă cu cât două cutremure succesive, au provocat prăbușirea sau avarierea a sute de clădiri și au dus la un număr ridicat de victime.

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